Рівень безробіття в Україні зріс до 239 тис. осіб — Finance.ua

Рівень безробіття в Україні зріс до 239 тис. осіб Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Рівень безробіття в Україні зріс до 239 тис. осіб

такого низького показника не було. Станом на 1 листопада в Україні офіційно зареєстровано 239 тис. безробітних. Такі цифри опублікував Центр зайнятості. Водночас народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк пише , що ніколи в історії спостереження безробіття в нашій державі

Він зазначив, що зміни, які відбулися, могли вплинути на кількість зареєстрованих осіб:

Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів. Чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату.

«Але спеціально навіть графік побудував, більшість змін відбулися десь наприкінці вересня. До того ще у травні були впроваджені зміни про спрощення реєстрації на обліку. А кількість безробітних у нас падає з червня місяця», — додав він.

Тож, на його думку, дві інші головні причини — виїзд за кордон або можливість працевлаштуватися після втрати роботи на початку війни.

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