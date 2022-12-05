Рівень безробіття в Україні зріс до 239 тис. осіб — Finance.ua
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Рівень безробіття в Україні зріс до 239 тис. осіб

Особисті фінанси
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Рівень безробіття в Україні зріс до 239 тис. осіб
Рівень безробіття в Україні зріс до 239 тис. осіб
Станом на 1 листопада в Україні офіційно зареєстровано 239 тис. безробітних. Такі цифри опублікував Центр зайнятості. Водночас народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк пише, що ніколи в історії спостереження безробіття в нашій державі такого низького показника не було.
Він зазначив, що зміни, які відбулися, могли вплинути на кількість зареєстрованих осіб:
  1. Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів.
  2. Чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату.
«Але спеціально навіть графік побудував, більшість змін відбулися десь наприкінці вересня. До того ще у травні були впроваджені зміни про спрощення реєстрації на обліку. А кількість безробітних у нас падає з червня місяця», — додав він.
Рівень безробіття в Україні зріс до 239 тис. осіб
Тож, на його думку, дві інші головні причини — виїзд за кордон або можливість працевлаштуватися після втрати роботи на початку війни.
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За матеріалами:
Finance.ua
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