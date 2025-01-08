Ripple просуває XRP до $10, а дешевий токен прагне до зростання в 25 разів — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Ripple просуває XRP до $10, а дешевий токен прагне до зростання в 25 разів Сьогодні 17:30 — Криптовалюта

Ripple просуває XRP до $10, а дешевий токен прагне до зростання в 25 разів

Новий альянс Ripple із використанням технологій стейблкоїнів обіцяє суттєві зміни, які можуть значно збільшити вартість XRP. Цей крок може стати каталізатором виняткового зростання. У той же час, з’являється недорогий токен, який набирає популярності завдяки своєму величезному потенціалу доходності. Дослідіть, як ці події можуть вплинути на криптовалютний ринок і чому вони привертають увагу інвесторів.

Перемога Трампа спричиняє хаос на крипторинку: мемкоїн $XYZ готується до рекордного зростання на 99,900%

Перемога Дональда Трампа на виборах викликала тектонічний зсув на криптовалютному ринку, відкривши шлях до безпрецедентного «бичачого» тренду. У той час як основні монети демонструють скромні двозначні прирости, мемкоїни виходять на перший план.

Нещодавній зліт PNUT на 4,500% чи вибух FRED на 6,000%? Це вже історія. Ці монети не витримали тиску продажів, залишивши інвесторів із жалем. Однак ринок мемкоїнів не чекає на слабких гравців. Новий гігант планує побити рекорди прибутковості, забезпечивши зростання на 99,900%.

Зустрічайте $XYZ — перший мемкоїн для фанатів спорту, який пропонує тисячократний прибуток. Цей токен створений для тих, хто жадає справжньої боротьби та перемог.

З приходом Трампа криптовалютний ринок розігрівається до межі, і $XYZ, зі спортивним духом змагань, виходить на арену. Цей токен обіцяє стати символом для тих, хто живе спортом і криптовалютами.

$XYZ: Досягнення перед виходом на ринок

Попередній продаж $XYZ вже привернув значну увагу, пропонуючи токен за спеціальною ціною:

Початкова ціна: $0.0001

$0.0001 Поточна ціна: $0.1 333 (+1330%)

$0.1 333 (+1330%) Наступний етап: $0.002 (+66% зростання)

$0.002 (+66% зростання) Цільова ціна: $0.1 (потенціал зростання на 99,900%)

XRP (XRP)

XRP демонструє помітні цінові зміни. За останній тиждень його вартість зросла на 12.99%, торгуючись у діапазоні від $2.09 до $2.61. Однак за останній місяць XRP впав на 11.04%, хоча за останні шість місяців він виріс на вражаючі 428.91%.

Технічні індикатори свідчать про можливі тенденції:

Індекс відносної сили (RSI) на рівні 33.07 , що вказує на наближення до зони перепроданості.

, що вказує на наближення до зони перепроданості. Стохастичний осцилятор показує 19.01 , що також припускає можливе зростання.

, що також припускає можливе зростання. Просте ковзне середнє за 10 і 100 днів становить $2.41 та $2.42, вказуючи на консолідацію.

Найближчий рівень опору — $2.81. Прорив може призвести до наступного опору на $3.32 (потенційне зростання на 8% і 27%). Рівні підтримки — $1.79 та $1.28, де можливе зниження може становити 15% і 39%.

Хоча XRP демонструє впевнені перспективи, XYZVerse виділяється завдяки своїй унікальній спортивній мем-системі, орієнтованій на величезні прибутки в очікуванні бичачого тренду 2025 року.

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