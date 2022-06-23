Річниця відкриття ринку землі. Підсумки, ключові події, що далі - гальмуємо чи пришвидшуємося — Finance.ua

Річниця відкриття ринку землі. Підсумки, ключові події, що далі - гальмуємо чи пришвидшуємося
Першого липня 2021 року відбулася знакова подія — прийнято історичне рішення щодо відкриття ринку землі в Україні. Майже 30 років існувавання мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до його фактичного скасування в 2021 році в українському суспільстві точилися запеклі суперечки, дебати та дискусії. Рясними аргументами закидали суспільство та одне одного прихильники і противники, часто використовуючи земельне питання в політичних іграх.
Минув рік і маємо гарну нагоду, щоб зробити перші висновки. Тож все-таки «зрада» чи «перемога»? Чи справдились очікування одних та/або побоювання інших?
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України з 1 липня 2021 року по 20 червня 2022 р. маємо понад 104 тисячі угод в рамках ринку землі (Джерело: Agravery.com). Чи це саме те, на що сподівалися люди, дотичні до аграрної сфери? Беперечно, що й війна внесла свої руйнівні корективи. Але, як то кажуть, пацієнт скоріше живий.
З нагоди першого дня народження ринку землі редакція сайту «Мінфін» спільно з компанією Твоє коло, що спеціалізується на земельних інвестиціях, та за підтримки Finance.ua проведе відкриту зустріч: «Річниця ринку землі: інвестиційний клімат та можливості для зростання».
У ході заходу провідні експерти, юристи, аналітики та приватні інвестори обговорять такі питання:
- Чи так сталося, як гадалося? Ринок землі рік потому: вартість, попит, привабливість для приватного інвестора в розрізі регіонів.
- Особливості функціонування в умовах військового вторгнення: обмеження, яких змін слід очікувати до поточної дорожньої карти реалізації земельної реформи.
- Особливості та юридичні аспекти оформлення угод купівлі/продажу, оренди/суборенди землі в період військового стану.
- Компенсаційні механізми та алгоритм відшкодування збитків в разі неможливості реалізії врожаю або пошкодження посівних площ внаслідок військових дій.
- Перспективи інвестування в земельний фонд України 2022 — 2023: поріг входження, прогноз вартості, окупність інвестицій, ключові фактори впливу, песимістичні та оптимістичні сценарії розитку.
- Чи варто зараз купувати земельну ділянку, чи слід почекати більш вдалої кон’юнктури.
- Як обрати та перевірити землі під інвестування та убезпечити себе від шахраїв?
- Земля vs нерухомість vs фондові ринки vs реальний бізнес: куди вигідніше інвестувати в умовах невизначеності?
- Що зміниться для українців в найближчі роки, як і коли зросте ціна на землю?
Крім експертного середовища, захід буде корисно відвідати всім, хто цікавиться інвестиційною тематикою та хоче розібратися, як і скільки можна заробити інвестуючи в українську землю.
Для зручності учасників передбачено змішаний формат зустрічі:
- Офлайн у приміщені, що відповідає всім сучасним вимогам безпеки та обладнане додатковою локацією для укриття, у разі тривоги. Місце проведення: м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, IQ Business Center, 3 поверх. Кількість місць обмежена до 80 осіб;
- Пряма онлайн трансляція, з можливістю поставити питання спікерам в особистому кабінеті безпосередньо під час ефіру та отриманням доступу до запису події. Без обмежень за кількістю учасників.
Дата та час проведення: 5 липня 2022р. з 13:00 — 19:00
Вартість квитків символічна, розрахована на покриття організаційних витрат.
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