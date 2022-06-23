Річниця відкриття ринку землі. Підсумки, ключові події, що далі - гальмуємо чи пришвидшуємося — Finance.ua

Річниця відкриття ринку землі. Підсумки, ключові події, що далі - гальмуємо чи пришвидшуємося Вчора 12:05 — Особисті фінанси

Річниця відкриття ринку землі. Підсумки, ключові події, що далі - гальмуємо чи пришвидшуємося

Першого липня 2021 року відбулася знакова подія — прийнято історичне рішення щодо відкриття ринку землі в Україні. Майже 30 років існувавання мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до його фактичного скасування в 2021 році в українському суспільстві точилися запеклі суперечки, дебати та дискусії. Рясними аргументами закидали суспільство та одне одного прихильники і противники, часто використовуючи земельне питання в політичних іграх.

Минув рік і маємо гарну нагоду, щоб зробити перші висновки. Тож все-таки «зрада» чи «перемога»? Чи справдились очікування одних та/або побоювання інших?

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України з 1 липня 2021 року по 20 червня 2022 р. маємо понад 104 тисячі угод в рамках ринку землі (Джерело: Agravery.com ). Чи це саме те, на що сподівалися люди, дотичні до аграрної сфери? Беперечно, що й війна внесла свої руйнівні корективи. Але, як то кажуть, пацієнт скоріше живий.

З нагоди першого дня народження ринку землі редакція сайту «Мінфін» спільно з компанією Твоє коло , що спеціалізується на земельних інвестиціях, та за підтримки Finance.ua проведе відкриту зустріч: «Річниця ринку землі: інвестиційний клімат та можливості для зростання».

У ході заходу провідні експерти, юристи, аналітики та приватні інвестори обговорять такі питання:

Чи так сталося, як гадалося? Ринок землі рік потому: вартість, попит, привабливість для приватного інвестора в розрізі регіонів.

Особливості функціонування в умовах військового вторгнення: обмеження, яких змін слід очікувати до поточної дорожньої карти реалізації земельної реформи.

Особливості та юридичні аспекти оформлення угод купівлі/продажу, оренди/суборенди землі в період військового стану.

Компенсаційні механізми та алгоритм відшкодування збитків в разі неможливості реалізії врожаю або пошкодження посівних площ внаслідок військових дій.

Перспективи інвестування в земельний фонд України 2022 — 2023: поріг входження, прогноз вартості, окупність інвестицій, ключові фактори впливу, песимістичні та оптимістичні сценарії розитку.

Чи варто зараз купувати земельну ділянку, чи слід почекати більш вдалої кон’юнктури.

Як обрати та перевірити землі під інвестування та убезпечити себе від шахраїв?

Земля vs нерухомість vs фондові ринки vs реальний бізнес: куди вигідніше інвестувати в умовах невизначеності?

Що зміниться для українців в найближчі роки, як і коли зросте ціна на землю?

Крім експертного середовища, захід буде корисно відвідати всім, хто цікавиться інвестиційною тематикою та хоче розібратися, як і скільки можна заробити інвестуючи в українську землю.

Для зручності учасників передбачено змішаний формат зустрічі:

Офлайн у приміщені, що відповідає всім сучасним вимогам безпеки та обладнане додатковою локацією для укриття, у разі тривоги. Місце проведення: м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, IQ Business Center, 3 поверх. Кількість місць обмежена до 80 осіб; Пряма онлайн трансляція, з можливістю поставити питання спікерам в особистому кабінеті безпосередньо під час ефіру та отриманням доступу до запису події. Без обмежень за кількістю учасників.

Дата та час проведення: 5 липня 2022р. з 13:00 — 19:00

Вартість квитків символічна, розрахована на покриття організаційних витрат.

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