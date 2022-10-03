Річна інфляція в Туреччині досягла максимуму за 24 роки — Finance.ua
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Річна інфляція в Туреччині досягла максимуму за 24 роки

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Річна інфляція в Туреччині досягла нового 24-річного максимуму у вересні і склала 83,45%.
Про це свідчать опубліковані у понеділок офіційні турецькі дані, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство АР.
Турецький статистичний інститут повідомив, що споживчі ціни зросли на 3,08%, порівняно з попереднім місяцем.
Експерти кажуть, що інфляція набагато вища за офіційну статистику, а незалежна група дослідження інфляції в понеділок оцінила річний рівень на рівні 186,27%.
Минулого місяця центральний банк Туреччини провів чергове зниження процентної ставки, знизивши базову ставку до 12%, незважаючи на зростання цін, падіння ліри та незбалансований поточний рахунок.
Ліра втратила понад 50% своєї вартості стосовно долара США з того часу, як минулого року центральний банк почав знижувати ставки.
Вторгнення Росії в Україну та падіння курсу ліри посилили інфляцію.
Економісти кажуть, що зростання інфляції в Туреччині підживлюється неортодоксальним переконанням президента Реджепа Таїпа Ердогана в тому, що висока вартість запозичень веде до зростання цін, що суперечить економічній теорії.
За даними статистичного інституту, найбільш різке зростання річних цін було в транспортному секторі — 117,66%, за ним йдуть ціни на продукти харчування та безалкогольні напої — 93%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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