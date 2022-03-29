рф загрожує перекрити газ Європі, якщо ЄС не платитиме за постачання в рублях — Finance.ua

рф загрожує перекрити газ Європі, якщо ЄС не платитиме за постачання в рублях

Вчора 10:11 — Енергетика

У путіна пригрозили перекрити постачання газу, якщо Захід не платитиме за російське паливо в рублях.

Про це в ефірі американської телекомпанії PBS заявив прес-секретар путіна дмитро пєсков.

Він заявив, що москва не відправлятиме газ «безкоштовно».

«Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість. Тільки-но ми дізнаємося про остаточне рішення, ми вивчимо, що можна зробити. Проте, звісно, ми благодійністю в цьому плані не займатимемося, не будемо відправляти газ Західній Європі безкоштовно», — сказав він.

«Немає оплати — немає газу», — попередив пєсков.

Довідка Finance.ua:

напередодні G7 офіційно заявила, що відмовляється платити за постачання російського газу в рублях, оскільки це одностороннє рішення кремля та є очевидним порушенням укладених договорів;

як пояснила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, оплата за газ у такій валюті буде порушенням санкційного режиму, який було запроваджено проти Росії за розв’язану проти України війну;



на думку експерта Вадима Денисенка, путін таким рішенням не тільки зміцнив рубль, а й скоректував падіння ВВП рф. Єдиний суттєвий удар, який по кремлю може завдати Захід, — це нафтове ембарго.



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