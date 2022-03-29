рф загрожує перекрити газ Європі, якщо ЄС не платитиме за постачання в рублях — Finance.ua
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рф загрожує перекрити газ Європі, якщо ЄС не платитиме за постачання в рублях

Вчора 10:11Енергетика
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У путіна пригрозили перекрити постачання газу, якщо Захід не платитиме за російське паливо в рублях.
Про це в ефірі американської телекомпанії PBS заявив прес-секретар путіна дмитро пєсков.
Він заявив, що москва не відправлятиме газ «безкоштовно».
«Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість. Тільки-но ми дізнаємося про остаточне рішення, ми вивчимо, що можна зробити. Проте, звісно, ми благодійністю в цьому плані не займатимемося, не будемо відправляти газ Західній Європі безкоштовно», — сказав він.
«Немає оплати — немає газу», — попередив пєсков.

Довідка Finance.ua:

  • напередодні G7 офіційно заявила, що відмовляється платити за постачання російського газу в рублях, оскільки це одностороннє рішення кремля та є очевидним порушенням укладених договорів;
  • як пояснила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, оплата за газ у такій валюті буде порушенням санкційного режиму, який було запроваджено проти Росії за розв’язану проти України війну;
  • на думку експерта Вадима Денисенка, путін таким рішенням не тільки зміцнив рубль, а й скоректував падіння ВВП рф. Єдиний суттєвий удар, який по кремлю може завдати Захід, — це нафтове ембарго.
За матеріалами: УНІАН
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