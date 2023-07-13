рф вийшла на перше місце у світі за імпортом автомобілів із Китаю — Bloomberg Сьогодні 02:47 — Світ

рф вийшла на перше місце у світі за імпортом автомобілів із Китаю — Bloomberg

За перші 5 місяців 2023 року китайські автовиробники експортували до росії більше автомобілів, ніж будь-де, заповнивши порожнечу, яку залишили світові виробники, що пішли з ринку рф через її вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на оприлюднені у вівторок митні дані Китайської асоціації автовиробників

Китай експортував близько 287 тис. готових автомобілів до росії з січня по травень, що майже вдвічі більше, ніж наступна за обсягами експорту і торішня лідируюча країна призначення — Мексика, яка отримала 159 тис. автомобілів. Третьою після рф і Мексики йде Бельгія (120 тис. авто).

За весь 2022 рік Китай експортував до росії близько 162 тис. автомобілів.

Chery, Geely і Great Wall є трьома найбільшими китайськими брендами в росії, на які припадає третина продажів нових автомобілів у першій половині цього року.

Серед популярних моделей — спортивні позашляховики, такі як Tiggo 7 Pro від Chery, Coolray від Geely і серія Haval від Great Wall, пише агентство.

Читайте також Як охолодити авто влітку: 5 лайфхаків

Bloomberg нагадує, що Україна внесла Geely і Great Wall до списку спонсорів війни, до якого вносять компанії, що продовжують вести бізнес у росії.

Найбільші світові автовиробники, такі як Toyota і Volkswagen, а також різні компанії - від Apple до McDonald’s — вийшли з росії після запровадження економічних санкцій після вторгнення рф в Україну, яке розпочалося в лютому минулого року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.