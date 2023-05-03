рф рекордно наростила експорт нафти і обвалила ціни на неї — Finance.ua
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рф рекордно наростила експорт нафти і обвалила ціни на неї

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В останні тижні росія рекордно наростила морський експорт нафти, при цьому вартість бареля російської нафти, навпаки, рекордно знизилася. Обіцяне два місяці тому скорочення видобутку нафти в росії поки не підтверджується.
Як пише Bloomberg, в останній тиждень квітня нафтовий експорт росії перевищив 4 мільйонів барелів на добу. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вказану межу поставки перетинали лише одного разу.
Провідним покупцем російської нафти стає Індія. За даними Bloomberg, сьогодні росія вже постачає в цю країну більше нафти, ніж Ірак і Саудівська Аравія разом узяті. Саме вони в минулому були основними постачальниками нафти на індійський ринок.
Однак на тлі зростання фізичних обсягів поставки вартість окремого бареля російської нафти, що купує Індія, навпаки, рекордно скоротилася. Згідно з останніми даними, в березні Індія платила 70,18 долара за кожен барель сирої російської нафти, хоча в лютому було 72,14 долара, а роком раніше — 118 доларів.
Але навіть 70 доларів — це явно не межа падіння. Bloomberg констатує, що нафтопереробні заводи Індії стикаються зі все зростаючим тиском з боку Заходу, який встановив цінову стелю в 60 доларів за барель російської нафти.
За матеріалами:
УНІАН
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