рф просить у Індії понад 500 позицій товарів для уражених санкціями галузей – ЗМІ — Finance.ua

рф просить у Індії понад 500 позицій товарів для уражених санкціями галузей – ЗМІ Сьогодні 16:33

росія на 14 сторінках запиту просить Індію про постачання понад 500 позицій для своїх ключових галузей, які постраждали від західних санкцій за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на перелік, із яким ознайомилася редакція, та чотири джерела, знайомих із питанням.

москва направила Індії список з більш ніж 500 товарів для потенційних поставок на 14 сторінках тексту. Список товарів включає деталі автомобільних двигунів, такі як поршні, масляні насоси і котушки запалювання. Існує також попит на бампери, ремені безпеки та інформаційно-розважальні системи.

Для літаків і вертольотів росія запросила 41 позицію, включаючи компоненти шасі, паливні системи, системи зв’язку і пожежогасіння, рятувальні жилети і авіаційні шини. Також до списку увійшли майже 200 найменувань продукції металургії.

Також у списку була сировина для виробництва паперу, паперових пакетів і споживчої упаковки, а також матеріали та обладнання для виробництва текстилю, включаючи пряжу і барвники.

Наразі неясно, скільки з цих товарів буде насправді експортовано і в якій кількості.

За словами джерела, Індія прагне стимулювати таким чином свою торгівлю у спробах скоротити дефіцит торговельного балансу з Росією, який постійно зростає. Однак деякі компанії висловили занепокоєння з приводу того, що вони можуть потрапити під західні санкції. Зазначається, що Міністерство промисловості РФ звернулося до великих компаній з проханням надати списки сировини і обладнання, які їм необхідні.

Індійський імпорт з росії виріс майже вп’ятеро до 29 млрд дол в період з 24 лютого по 20 листопада проти 6 млрд дол торік. Експорт тим часом впав до 1,9 млрд дол з 2,4 млрд дол. За словами джерела в уряді, Індія сподівається збільшити свій експорт майже до 10 млрд дол в найближчі місяці за допомогою запиту Росії.

Економічна Правда За матеріалами:

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