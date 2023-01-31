рф прощається з кольоровими авто: через дефіцит фарби "Лади" та "Ниви" випускають лише у трьох кольорах — Finance.ua

рф прощається з кольоровими авто: через дефіцит фарби "Лади" та "Ниви" випускають лише у трьох кольорах Сьогодні 05:31 — Світ

рф прощається з кольоровими авто: через дефіцит фарби "Лади" та "Ниви" випускають лише у трьох кольорах

російський АвтоВАЗ знову зіткнувся з проблемами через санкції. Наразі підприємству не вистачає не лише запчастин для нових авто, а й фарби. Через це модельний ряд Lada та Niva обмежили лише трьома кольорами.

росіяни можуть купити ці авто тільки в білому, чорному та темно-зеленому кольорах. Про це повідомили автодилери. За їхніми даними, інші кольори можуть з’явитися в АвтоВАЗу не раніше весни.

Зокрема, звичайні Lada Granta ще у грудні почали фарбувати лише у два кольори — чорний та білий. Niva Legend, Travel та Bronto при цьому доступні лише у темно-зеленому кольорі, комерційні Lada — у білому.

До санкцій російський виробник авто використав німецькі емалі Basf та Henkel. Обидві компанії заявили про вихід із росії ще у квітні 2022 року.

Крім того, за словами експертів, АвтоВАЗ також зіткнувся з дефіцитом комплектуючих для фарбувального обладнання Eisenmann (теж Німеччина).

Це вже не перші санкційні проблеми АвтоВАЗу. У першій половині 2022 року концерн вже зіткнувся із нестачею деталей для авто. Заводи неодноразово йшли в простій, а потім повернулися до роботи зі значно урізаним списком моделей, активно використовуючи вже накопичені на складах запчастини.

До російського вторгнення в Україну пакетом 67,69% акцій концерну «АвтоВАЗ» володіла група Renault. У середині травня цей пакет, як і інші російські активи Renault, перейшли у держвласність.

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