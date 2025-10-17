рф отримала обладнання італійських брендів на $2,3 млн попри санкції ЄС Сьогодні 16:40

рф отримала обладнання італійських брендів на $2,3 млн попри санкції ЄС

Італійське обладнання на понад $2,3 млн постачалося до Росії у 2024−2025 роках, а його виробники — FPT Industrie, HELVI та HARDITALIA — були представлені на промисловій виставці «Металообробка-2025» у Москві, йдеться у дослідженні Ради економічної безпеки України.

Про це повідомляє Linkiesta.

Серед 49 поставок були й товари, що підпадають під санкції ЄС через потенційне використання у військовій промисловості.

Проаналізувавши митні дані, Рада економічної безпеки України виявила продаж до РФ підсанкційного верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК) FPT Industrie S.p.A. Італійське обладнання вартістю $1,83 млн експортувала казахстанська LLP Genius Loci, що також брала участь у «Металообробці-2025». Аналогічний верстат FPT Industrie S.p.A. також був і в офіційному каталозі «Металообробки-2025».

Інша італійська компанія — HARDITALIA S.R.L. — напряму продавала своє обладнання до РФ. Серед 19 поставок у 2024−25 роках вартістю $273 129 були шліфувальні верстати, гідравлічні преси, машини для формування дроту та зубчастих коліс — усі товари включені до Додатку I Європейського регламенту 833/2014, який забороняє експорт товарів потенційного військового використання до РФ.

29 поставок товарів італійської HELVI на $288 870 Росія отримала транзитом через Туреччину — зокрема дугові зварювальні машини, електроерозійні машини та статичні конвертери, що включені до списку товарів подвійного використання. Офіційна дочірня компанія під назвою Helvi LLC працює у РФ, просуваючи та розповсюджуючи італійську продукцію через вебсайт helvi-weld.ru, використовуючи той самий бренд, матеріали та графіку, що й материнська HELVI.

«Більшість цієї продукції вже підпадає під санкції ЄС. Тому ключове питання полягає в їх дотриманні та відповідальності за порушення. Її мають нести як італійські компанії, так і уряд країни, адже забезпечення виконання санкцій ЄС є відповідальністю держав-членів», — пояснив Роман Стеблівський, експерт з політичних питань та адвокації Ради економічної безпеки України.

Раніше Рада економічної безпеки України виявила, що Італія була одним з основних постачальників епоксидної смоли, необхідної для виробництва ракет «Іскандер-М».

Індія забезпечила половину імпорту паливних присадок до РФ, які додаються у паливо винищувачів Су‑34 та Су‑35С.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.