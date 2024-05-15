рф може почати видобуток нафти і газу на «чужій» території, — The Telegraph — Finance.ua
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рф може почати видобуток нафти і газу на «чужій» території, — The Telegraph

Енергетика
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Нафта
Нафта
Росіяни виявили в районі Антарктиди, на який претендують британці, великі запаси газу і нафти. Тепер ця територія може стати яблуком розбрату між Москвою та Лондоном.
Про це повідомляє The Telegraph.
Оцінку запасів зробило російське судно «Академік Олександр Карпінський», яке належить державній компанії «Росгео». Воно працювало в цьому районі на протязі багатьох років і мало хто звертав на нього увагу, адже вважалось, що судно займається виключно науковою діяльністю.
Однак у заяві, зробленою за підсумками експедиції, говориться, що російські дослідники виявили приблизно 70 млрд т нафти і газу, похованих під антарктичним шельфом.
«Дані, отримані в ході нової експедиції… дозволять суттєво прояснити наші очікування щодо нафтогазоносності антарктичних шельфових морів», — заявив Сергій Козлов, головний геолог компанії «ПМГРЭ».
Британці вважають, що російська діяльність може бути підготовкою до видобутку ресурсів.
І хоча видобуток корисних копалин на цій території заборонений, в Лондоні скептично настроєні відносно того, що росіяни будуть дотримуватись міжнародних норм. На користь побоювань британців говорить агресія росії проти України.

росія нарощує буріння нафтових свердловин

На початку року повідомлялось, що у 2023-му Москва другий рік поспіль демонструвала рекордні темпи буріння нафтових свердловин, що можна вважати яскравою демонстрацією неефективності антиросійських санкцій. За 11 місяців минулого року росіяни пробурили нафтових свердловин загальною глибиною 28 100 км.
За матеріалами:
УНІАН
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