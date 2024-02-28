Резиденцію Фредді Мерк’юрі в Лондоні виставили на аукціоні за $38 млн — Finance.ua

Резиденцію Фредді Мерк’юрі в Лондоні виставили на аукціоні за $38 млн Сьогодні 09:30

Резиденцію Фредді Мерк’юрі в Лондоні виставили на аукціоні за $38 млн, Фото: Bloomberg

Резиденцію музиканта, соліста гурту Queen Фредді Мерк’юрі, виставили на аукціоні Knight Frank за 38 мільйонів доларів. Будинок знаходиться у Кенсінгтоні та протягом 30 років був під опікою подруги Мерк’юрі, Мері Остін.

Про це повідомляє Bloomberg

Garden Lodge, будинок лідера гурту Queen у Кенсінгтоні, перебуває під опікою його подруги Мері Остін уже понад 30 років. Вона стала власницею цієї власності після смерті Мерк’юрі в 1991 році та продовжує жити там.

Фото: Bloomberg

Остін розповідає, що розмірковувала про продаж будинку вже 25 років тому. На початку червня 2023 року аукціонний дім Sotheby’s виставив на продаж понад тисячу предметів, що належали Фредді Мерк’юрі. Всі ці речі довгий час зберігалися у власності Остін.

Остін пригадувала, що Мерк’юрі шукав у Лондоні місце для відступу, де він міг би творити та працювати над своєю музикою в спокої, не боячись переслідувань з боку медіа, і Garden Lodge був саме таким місцем для нього.

Фото: Bloomberg

«Преса переслідувала його, закликаючи вийти на світло, але він не хотів, і чому він мав би? І це дало йому чудове відчуття, що він міг творити, жити й залишатися тут у приватності», — ділилася вона.

Згідно з волею Мерк’юрі, після його смерті Остін отримала право на 50% доходів від творчості, пов’язаної з ім'ям музиканта. Решту 25% спадщини він залишив своїм батькам та сестрі.

Телеканал 24 За матеріалами:

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