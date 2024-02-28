Резиденцію Фредді Мерк’юрі в Лондоні виставили на аукціоні за $38 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Резиденцію Фредді Мерк’юрі в Лондоні виставили на аукціоні за $38 млн

69
Резиденцію Фредді Мерк’юрі в Лондоні виставили на аукціоні за $38 млн
Резиденцію Фредді Мерк’юрі в Лондоні виставили на аукціоні за $38 млн, Фото: Bloomberg
Резиденцію музиканта, соліста гурту Queen Фредді Мерк’юрі, виставили на аукціоні Knight Frank за 38 мільйонів доларів. Будинок знаходиться у Кенсінгтоні та протягом 30 років був під опікою подруги Мерк’юрі, Мері Остін.
Про це повідомляє Bloomberg.
Garden Lodge, будинок лідера гурту Queen у Кенсінгтоні, перебуває під опікою його подруги Мері Остін уже понад 30 років. Вона стала власницею цієї власності після смерті Мерк’юрі в 1991 році та продовжує жити там.
Фото: Bloomberg
Фото: Bloomberg
Остін розповідає, що розмірковувала про продаж будинку вже 25 років тому. На початку червня 2023 року аукціонний дім Sotheby’s виставив на продаж понад тисячу предметів, що належали Фредді Мерк’юрі. Всі ці речі довгий час зберігалися у власності Остін.
Остін пригадувала, що Мерк’юрі шукав у Лондоні місце для відступу, де він міг би творити та працювати над своєю музикою в спокої, не боячись переслідувань з боку медіа, і Garden Lodge був саме таким місцем для нього.
Фото: Bloomberg
Фото: Bloomberg
«Преса переслідувала його, закликаючи вийти на світло, але він не хотів, і чому він мав би? І це дало йому чудове відчуття, що він міг творити, жити й залишатися тут у приватності», — ділилася вона.
Згідно з волею Мерк’юрі, після його смерті Остін отримала право на 50% доходів від творчості, пов’язаної з ім'ям музиканта. Решту 25% спадщини він залишив своїм батькам та сестрі.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.