Резніков назвав причину скасування додаткових винагород окремим військовим — Finance.ua
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Резніков назвав причину скасування додаткових винагород окремим військовим

Казна та Політика
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Міністр оборони Олексій Резніков назвав скасування додаткових винагород військовим в тилу питанням справедливості та бюджетної спроможності.
Про це Резніков розповів у інтерв’ю одному з українських ЗМІ.
«Це питання справедливості й одночасно бюджетної спроможності. Коли було введено інститут „100 тис., 30 тис.“, мова йшла про тих, хто виконує бойове завдання: 100 тис. на самому „передку“ і 30 тис. — хто поруч або на блокпостах, або на бойовому чергуванні і так далі. Коли почалася навала, то майже вся країна була полем бою, і тоді було справедливим платити всім або 100, або хоча б 30», — розповів Резніков.
Він зауважив, що згодом почали надходити скарги бійців на передовій про несправедливість системи винагород.
«Але далі почалось наступне. Бійці, які реально на «передку», у найбільш напружених місцях, кажуть: «Ми там отримуємо, а ті, хто нічого не роблять, „курять бамбук“, отримують ті самі гроші — це несправедливо», — зазначив Резніков.
Він також додав, що разом з цим збільшено рівень базового грошового забезпечення військових.
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«Раніше звичайний стрілець отримував у нас 13 тис. грн. Моїм наказом ми зробили так: стрілець буде отримувати грошове забезпечення у розмірі 20 тис. грн. А якщо він на бойовому виконанні біля „передка“, на блокпосту чергує, на іншому бойовому виконанні, на кордоні — плюс ще 30 тис. Так у нього буде 50. Якщо він на „нулі“, на рівні батальйону — то тоді він буде 120 тис. отримувати», — пояснив Резніков.
Він наголосив, що вважає рішення про скасування доплат у тилу обґрунтованим.
«Але, вибачте, ті, хто знаходяться в тилу і несуть службу, не ризикуючи нічим — стрілець буде отримувати 20 тис. грн. 30 тис. або 100 тим паче йому несправедливо платити.Не забуваймо про бюджет — війна тягнеться, пішов другий рік, у нас сьогодні багато бізнесу не працює, податки не платяться, а треба купляти зброю, кількість Збройних сил величезна, треба їх забезпечувати, вдягати, харчувати і так далі. Тому це абсолютно чесно і справедливо, не тільки в Збройних силах, а в усьому спектру безпеки й оборони», — підсумував Резніков.
За матеріалами:
Espreso.tv
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