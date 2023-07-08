Рейтинг вживаних авто червня: що купують українці на внутрішньому ринку — Finance.ua

Рейтинг вживаних авто червня: що купують українці на внутрішньому ринку Сьогодні 12:25 — Особисті фінанси

Рейтинг вживаних авто червня: що купують українці на внутрішньому ринку

Лідером брендів легковиків, які у червні купували на внутрішньому ринку найбільше, залишається Volkswagen. Українці уклали 10,4 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,3% від загальної кількості.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Друге місце в рейтингу зайняв Renault (5,8%, 4,9 тис.). На третє місце знову піднявся ВАЗ (Lada) з часткою 5,7% (4,8 тис. угод). Четверте місце з часткою 5,5% (4,6 тис.) зайняла Skoda.

Таблиця: eauto.org.ua

Найпопулярніші бренди серед внутрішніх перепродажів вживаних авто, червень 2023 року

Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5,3% та 4,5 тис. угод.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у червні зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (3 тис. угод). На другому місці знаходиться Skoda Octavia (2,6 тис. угод).

Третю сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,4 тис. угод), а на четвертій розташувався ЗАЗ/Daewoo Lanos (2,1 тис. угод).

Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,5 тис. угод).

Таблиця: eauto.org.ua

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