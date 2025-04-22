Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня — Finance.ua
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Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня

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Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня
Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня
Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.
Наразі діяльність Трампа на посаді президента схвалюють близько 42% опитаних, тоді як ще 3 тижні тому таке ж опитування Reuters/Ipsos показало 43%, а відразу після інавгурації Трампа у січні 47% схвалювали роботу Трампа.
Зазначається, що хоч рейтинг Трампа і залишається вищим, ніж протягом більшої частини президентства його попередника-демократа Джо Байдена, результати опитування Reuters/Ipsos свідчать про те, що багато американців незадоволені його кроками.
Близько 83% респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.
57% не погодилися з твердженням, що «це нормально для президента США припиняти фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як ними керують».
66% не вважають, що президент повинен контролювати провідні культурні установи, такі як національні музеї і театри.
Опитування засвідчило, що з низки питань — від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права — кількість американців, які не схвалюють діяльність Трампа, більша, ніж кількість тих, хто схвалює.
Щодо імміграції, його найсильнішої сфери підтримки, 45% респондентів схвалили роботу Трампа, але 46% не схвалили.
Близько 59% респондентів, в тому числі третина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені.
Дослідження тривало упродовж 6 днів. Загалом опитали 4 306 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.
Між тим, недавно опубліковані результати опитування Gallup показали, що рейтинг схвалення Трампа в першому кварталі його другого терміну становив 45% - більше, ніж за аналогічний період його першого терміну.
За матеріалами:
Економічна Правда
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