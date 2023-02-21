Рейтинг недорогих авто в Україні з пробігом та «автоматом» — Finance.ua

Рейтинг недорогих авто в Україні з пробігом та «автоматом»
Цілком можливо, що через кілька років серед нових автомобілів, які будуть продаватися в автосалонах, така опція як коробка передач з ручним перемиканням, власне, називатиметься опцією. Не виключено, що постачатиметься такий агрегат за окрему плату, на спортивних авто, для тих, кому важливо керувати трансмісією як у фільмі «Форсаж». Усі ж інші, якщо вірити прогнозам, які подекуди підтверджуються й практичними кроками, як то заборона машин з ДВЗ з певної дати, будуть електричними, тобто без коробки передач як агрегата та засобів керування ним.
А поки ж електромобілі не цілком заполонили наш вторинний ринок (точніше — з часткою у 2,2% ще цілком не заполонили), варто розглядати доступні для купівлі автівки, наразі з двигунами внутрішнього згорання, які обов’язково оснащені коробкою перемикання передач.
Портал Auto.Ria зібрав п’ятнадцять варіантів легкових авто С-класу з автоматичними коробками передач у цінових рамках від $6000 до $8000.
ТОП-15 варіантів легковиків, які належать до С-класу («гольф-клас»), з автоматичними коробками передач, відібрані за найбільшою кількістю пропозицій:
- Ford Focus;
- Skoda Octavia;
- Renault Megane;
- Volkswagen Golf;
- Honda Civic;
- Volkswagen Jetta;
- Toyota Corolla;
- Mitsubishi Lancer;
- Mazda 3;
- Nissan Leaf;
- Chevrolet Cruze;
- Peugeot 308;
- Opel Astra;
- Nissan Tiida;
- Hyundai Elantra.
Не важливо, чи має ваша «ластівка» автоматичну коробку передач, підігрів сидіння чи автопілот. Адже головне в подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.
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