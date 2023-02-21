Рейтинг недорогих авто в Україні з пробігом та «автоматом» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг недорогих авто в Україні з пробігом та «автоматом»

Особисті фінанси
32
Рейтинг недорогих авто в Україні з пробігом та «автоматом»
Рейтинг недорогих авто в Україні з пробігом та «автоматом»
Цілком можливо, що через кілька років серед нових автомобілів, які будуть продаватися в автосалонах, така опція як коробка передач з ручним перемиканням, власне, називатиметься опцією. Не виключено, що постачатиметься такий агрегат за окрему плату, на спортивних авто, для тих, кому важливо керувати трансмісією як у фільмі «Форсаж». Усі ж інші, якщо вірити прогнозам, які подекуди підтверджуються й практичними кроками, як то заборона машин з ДВЗ з певної дати, будуть електричними, тобто без коробки передач як агрегата та засобів керування ним.
А поки ж електромобілі не цілком заполонили наш вторинний ринок (точніше — з часткою у 2,2% ще цілком не заполонили), варто розглядати доступні для купівлі автівки, наразі з двигунами внутрішнього згорання, які обов’язково оснащені коробкою перемикання передач.
Портал Auto.Ria зібрав п’ятнадцять варіантів легкових авто С-класу з автоматичними коробками передач у цінових рамках від $6000 до $8000.
ТОП-15 варіантів легковиків, які належать до С-класу («гольф-клас»), з автоматичними коробками передач, відібрані за найбільшою кількістю пропозицій:
  • Ford Focus;
  • Skoda Octavia;
  • Renault Megane;
  • Volkswagen Golf;
  • Honda Civic;
  • Volkswagen Jetta;
  • Toyota Corolla;
  • Mitsubishi Lancer;
  • Mazda 3;
  • Nissan Leaf;
  • Chevrolet Cruze;
  • Peugeot 308;
  • Opel Astra;
  • Nissan Tiida;
  • Hyundai Elantra.
Не важливо, чи має ваша «ластівка» автоматичну коробку передач, підігрів сидіння чи автопілот. Адже головне в подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.