Рейтинг найсильніших паспортів світу у 2024 році: яке місце посідає Україна — Finance.ua

Рейтинг найсильніших паспортів світу у 2024 році: яке місце посідає Україна Сьогодні 21:02 — Світ

Рейтинг найсильніших паспортів світу у 2024 році: яке місце посідає Україна, Фото: Vista Create

Henley Passport Index оновив щоквартальний рейтинг найсильніших паспортів світу та визначив декілька лідерів, чиї паспорти надають найбільшу свободу для пересування.

Про це свідчить щоквартальний рейтинг Henley Passport Index.

Суть такого рейтингу найкращих паспортів світу полягає в тому, що державі додається один бал за кожну країну, до якої можуть поїхати її громадяни без візи або за якою можна отримати візу по прибуттю або електронний дозвіл на в'їзд (ETA).

Зазначається, що бали не призначаються у випадках, коли потрібна віза або коли власнику паспорта потрібно отримати затверджену урядом електронну візу до відльоту.

ТОП-10 країн з найсильнішими паспортами

Перше місце ділять між собою Франція, Іспанія, Німеччина, Італія, Японія та Сінгапур.

Франція

Французькі паспорти відкривають доступ до 194 країн, дозволяючи громадянам подорожувати без необхідності отримувати візи чи інші дозволи.

Франція вже давно впевнено утримує лідерську позицію. Станом на весну 2024 року, країна набрала 194 балів за рейтингом.

Іспанія

Власники іспанських паспортів мають унікальні можливості для подорожей. Країна є дуже престижною і привабливою для бізнесу, купівлі нерухомості, туризму, навчання та інвестицій.

Іспанія стабільно посідає перші місця в рейтингу, дозволяючи власникам її паспортів відвідати 194 країни світу.

Сінгапур

Країна має одну з найбільш розвинених економік та слугує важливим глобальним центром фінансів.

Тому Сінгапур вкладає значні зусилля у розвиток свого паспортного відділу, що дозволяє забезпечити своїм громадянам високий рівень свободи пересування по всьому світу.

Наразі володарі сінгапурських паспортів можуть відвідати 194 країни без необхідності отримання візи перед подорожжю, що робить їх одними з найбільш мобільних у світі.

Німеччина

Німеччина, як одна з провідних економік світу і ключовий член Європейського союзу, активно працює над зміцненням свого паспортного статусу.

Це сприяє розвитку економічних, культурних та дипломатичних зв’язків з іншими країнами і власне статусу країни, що входить до списку найсильніших паспортів світу.

Німецькі паспорти відкривають доступ до 194 країн без візи.

Італія

Італія — член Європейського союзу, активний учасник міжнародних відносин, що невпинно продовжує зміцнювати паспортний статус, сприяючи розвитку туризму, економічних та культурних зв’язків з іншими країнами.

Громадяни, що мають італійські закордонні паспорти, можуть подорожувати до 194 країн, використовуючи внутрішній документ.

Японія

Японія — країна з дуже розвиненою економікою, передовими технологіями та культурним впливом, що відображається в її високому статусі на міжнародній арені.

Крім того, Японія володіє сильними дипломатичними відносинами з багатьма країнами світу, що сприяє підтримці та розвитку її паспортного престижу.

Тож не дивно, що власники японських паспортів можуть вільно відвідувати 194 країн.

Фінляндія

Фінляндія отримала 193 бали та посідає друге місце, разом з Нідерландами, Південною Кореєю, та Швецією.

Фінляндія відома своєю стабільною економікою, високим рівнем життя та розвинутою соціальною інфраструктурою, що сприяє підвищенню престижу її паспорта.

Крім того, країна є активним учасником міжнародних відносин і дипломатичних ініціатив, що дозволяє їй утримувати своє місце в списку країн з потужними паспортами.

Фінський закордонний паспорт дозволяє відвідувати 193 країн без необхідності отримання візи.

Швеція

Ще одна представниця країн зі стабільною економікою, високим рівнем життя та прогресивними соціальними стандартами.

Швеція активно співпрацює з іншими країнами в економічних, політичних, соціальних та оборонних напрямках, що сприяє зміцненню статусу її паспорта у світі.

Тому завдяки можливостям дипломатії цієї держави, паспорти Швеції дозволяють відвідати 193 країн без візи.

Нідерланди

Нідерланди стабільно посідають топові місця в рейтингу найкращих паспортів світу, і ось чому: сильна економіка, міжнародні гуманітарні програми, висока якість життя.

Тому закордонний паспорт Нідерландів відкриває вільний доступ для подорожей в 193 країн.

Південна Корея

Паспорт Південної Кореї вважається одним із найсильніших паспортів у світі та забезпечує значні можливості для міжнародних подорожей, дозволяючи відвідати 193 країни.

Південна Корея продовжує посилювати значущість свого паспорта за рахунок величезних інвестицій, а також дипломатичного, культурного і технологічного впливу у світі.

ТОП-10 країн світу з найслабшими паспортами:

Сирія — 29 країн;

Ірак — 31 країна;

Пакистан — 34 країни;

Ємен — 35 країн;

Сомалі - 36 країн;

Непал — 40 країн;

Лівія — 40 країн;

Палестина — 41 країна;

Північна Корея — 42 країни.

Найслабшим паспортом у світі залишається паспорт Афганістану, який надає безвізовий доступ лише у 28 країнах.

На якому місці український закордонний паспорт

Український закордонний паспорт впевнено посідає 31 місце, що вказує на зростання сили документа.

Наразі, українці можуть вільно відвідувати 148 країн, а сама Україна обігнала в рейтингу Сербію, Албанію, Грузію, Туреччину та Китай.

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