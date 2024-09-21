Рейтинг найпопулярніших машин 2024 року — Finance.ua

Рейтинг найпопулярніших машин 2024 року 21.09.2024, 00:15 — Технології&Авто

Рейтинг найпопулярніших машин 2024 року

Світовий рейтинг найбільш продаваних автомобілів за перші 8 місяців 2024 року очолив електромобіль.

Про це свідчить звіт ресурса focus2move, складений на базі інформації про продажі зі 162 країн.

Зазначається, що попри складність заміни традиційних моделей на дизельному та бензиновому паливі, нові електромобілі поступово займають лідируючі позиції.

Автомобільна промисловість усе більше й більше рухається до електрифікації, й нові моделі електромобілів набирають обертів у світовій таблиці лідерів ТОП100.

Електромобіль Tesla Model Y закріпив лідерство на ринку за перші 8 місяців 2024 року. За ним слідують Toyota Corolla та Toyota RAV4.

Рейтинг найпопулярніших автомобілів у світі у 2024 році

У більшості випадків позиції моделей залишились незмінними у порівнянні з минулим роком.

Ще з цікавого, 4 з 10 в ТОП-10 припадає на автомобілі Toyota.

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