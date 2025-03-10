Рейтинг найнадійніших сімейних кросоверів у 2025 році — Finance.ua
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Рейтинг найнадійніших сімейних кросоверів у 2025 році

Технології&Авто
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Рейтинг найнадійніших сімейних кросоверів у 2025 році
Рейтинг найнадійніших сімейних кросоверів у 2025 році
Сімейні кросовери та позашляховики — це найпопулярніший тип автомобілів для тих, хто має дітей. Ці моделі просторі, практичні та відносно доступні за ціною.
Провівши власне дослідження, журналісти британського порталу WhatCar склали рейтинг найнадійніших сімейних кросовері, які можна придбати у 2025 році.
Лідером рейтингу став Lexus NX 2014−2021 років випуску, який пропонувався із бензиновими та гібридними силовими установками. Надійність цього японського кросовера оцінили у максимальні 100 балів — за увесь час жоден із власників не поскаржився на будь-які поломки та проблеми.
На другій сходинці розташувався кросовер Toyota RAV4 у версіях від 2019 року випуску. Надійність цієї моделі становить 98,8%, і при цьому лише 3% кермувальників зіткнулися із будь-якими поломками.
Замикає топ-3 французький Renault Kadjar 2015−2022 років випуску із рейтингом надійності у 98,6%. Лише у 12% його власників виникали якісь проблеми.
Отже, найнадійніші сімейні кросовери на ринку:
  1. Lexus NX (2014−2021 рр.) — надійність 100%;
  2. Toyota RAV4 (2019 р. — дотепер) — надійність 98,8%;
  3. Renault Kadjar (2015−2022 рр.) — надійність 98,6%;
  4. Lexus NX (2021 — дотепер) — надійність 97,6%;
  5. Honda CR-V (2018 р. — дотепер) — надійність 97,2%;
  6. Volvo XC40 PHEV (2017 р. — дотепер) — надійність 97%;
  7. Бензиновий BMW X1 (2015−2022 рр.) — надійність 96,6%;
  8. Kia Niro hybrid/PHEV (2016−2022 рр.) — надійність 96,4%;
  9. Бензиновий Mazda CX-5 (2017 р. — дотепер) — надійність 96,1%;
  10. Kia Sportage (2021 — дотепер) — надійність 96,1%.
За матеріалами:
MMR
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