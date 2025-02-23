Рейтинг найкращих невеликих позашляховиків (фото) — Finance.ua

Рейтинг найкращих невеликих позашляховиків (фото) Сьогодні 06:14 — Технології&Авто

Рейтинг найкращих невеликих позашляховиків (фото), Фото: freepik

Останніми роками ринок компактних позашляховиків значно розширився, і виробники пропонують все більше моделей із передовими технологіями, сучасним дизайном та якісними двигунами.

Експерти Roadandtrack оприлюднили рейтинг найкращих авто у цьому сегменті.

Honda CR-V

Honda CR-V — це компактний кросовер, який випускається з 1995 року. Він поєднує високу практичність, комфорт і надійність, що робить його одним із найпопулярніших SUV у своєму класі.

Фото: Roadandtrack

Експерти радять обрати модель CR-V Hybrid потужністю 204 к.с., авто має 2-літровий двигун та два електромотори. Але базовий 1,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом також є надійним вибором, виробляючи 190 к.с.

Mazda CX-50

CX-50 — це стильний і сучасний компактний кросовер, який Mazda представила у 2022 році. Експерти радять обрати двигун з турбонаддувом. Він має потужність 256 к.с. та розганяється до 100 км/год за 6,6 секунди.

Фото: Roadandtrack

Також до лінійки на 2025 рік приєднається нова гібридна модель, яка запозичила трансмісію від гібрида Toyota RAV4. Mazda — це якісні матеріали, продуманий інтер’єр, сучасні технології (Apple CarPlay, Android Auto, панорамний дах).

Mazda традиційно славиться «спортивною» поведінкою авто, а в CX-50 ще й покращене налаштування керма та шасі.

Volkswagen Tiguan

У 2025 році виходить нова версія Volkswagen Tiguan. Експерти очікують, що вона матиме подібні характеристики, як і її попередник.

Фото: Volkswagen

2-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом видає більше кінських сил і досягає 201 к.с., а зовнішній вигляд сучасніший. Усередині є більший екран інформаційно-розважальної системи.

Завдяки поєднанню сучасного дизайну, передових технологій та потужних економних двигунів, Volkswagen Tiguan 2025 року залишається привабливим вибором у сегменті компактних кросоверів.

Toyota RAV4

Є причина, чому Toyota продає сотні тисяч автомобілів RAV4 щороку. Незважаючи на те, що це не найприємніший автомобіль для водіння, він поєднує в собі доступність, практичність і надійність, задовольняючи потреби більшості покупців.

Фото: Roadandtrack

Є багато доступних рівнів комплектації, включаючи TRD Off-Road, але експерти вважають, що RAV4 Plug-In Hybrid (раніше називався RAV4 Prime) — найкращий вибір. Він використовує гібридну потужність, щоб видати сукупно 302 к.с., чого достатньо, щоб розігнати позашляховик до 100 км/год лише за 5,4 секунди.

Mazda CX-5

Хоча CX-50 є найновішим і найкращим компактним позашляховиком Mazda, CX-5 такого ж розміру залишається чудовим вибором у цьому сегменті.

Фото: Roadandtrack

Базовий 2,5-літровий чотирициліндровий двигун забезпечує достатню потужність, але експерти радять додатковий турбодвигун, доступний у вищих комплектаціях. Усі версії стандартно оснащуються повним приводом.

Kia Sportage

Новий Sportage трохи м’який у керуванні, але має гарний стильний екстер’єр.

Фото: Roadandtrack

«Усі точки дотику мають високу якість і створюють відчуття розкоші, якого ви не знайдете у багатьох конкурентів», — зазначають експерти.

Однак водії, які потребують швидкості, будуть розчаровані 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 187 к.с. Він розганяється до 100 км/год за 7,4 секунди. Гібридні моделі, що підключаються до мережі електроживлення, забезпечують більше потужності та кращу економію.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson пропонує вишукану, комфортну їзду та салон з безліччю корисних технічних функцій.

Фото: Hyundai

Експерти радять перед покупкою перевірити сенсорні кнопки на приладовій панелі, оскільки деяким водіям може не сподобатися відсутність регулятора гучності чи справжніх кнопок.

Базового 2,5-літрового чотирициліндрового двигуна повинно бути цілком достатньо, але якщо вам подобається швидкість, вибирайте будь-яку з доступних гібридних моделей.

Більш потужна модель, що підключається до мережі електроживлення, має загальну потужність 261 к.с., а стандартний гібрид — 226 к.с., чого достатньо для розгону до 100 км /год за 7,1 секунди.

Ford Bronco Sport

Незважаючи на те, що Ford Bronco Sport має деякі загальні елементи стилю зі своїм більшим братом Bronco, він далеко не такий маневрений на бездоріжжі.

Фото: Ford

Їздити на Bronco Sport на базі Escape можна хіба що легкими трасами. З двох доступних силових агрегатів експерти радять обрати більш потужний 2-літровий чотирицилиндровий двигун з турбонаддувом. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і забезпечує 250 к.с.

Subaru Forester

Subaru представила оновлений Forester 2025, який отримав значні покращення в дизайні, технологіях та функціональності.

Фото: Roadandtrack

Оновлений екстер’єр з більш агресивною передньою частиною, новими світлодіодними фарами та виразними колісними арками, що надають автомобілю сучасного вигляду.

Вперше Forester отримав гібридну силову установку, забезпечуючи підвищену паливну ефективність та зниження викидів.

Експерти також зазначили, що водіння стає тихішим і спокійнішим завдяки додатковому звукоізоляційному матеріалу. На жаль, немає такого двигуна з турбонаддувом, як у минулих Foresters, а модель Wilderness, орієнтована на бездоріжжя, поки що має старий стиль кузова.

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