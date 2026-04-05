Рейтинг найкращих автомобілів за версією World Car Awards 2026 (фото)

Названо найкращі автомобілі за версією World Car Awards 2026

У рамках Нью-Йоркського автосалону 2026 року відбулася одна з найпрестижніших подій автомобільного світу — церемонія нагородження премії «World Car Awards 2026». І цього року результати стали справжньою сенсацією: вперше в історії конкурсу всі головні нагороди отримали виключно електромобілі.

Абсолютним переможцем став BMW iX3, який отримав одразу дві ключові нагороди: «Світовий автомобіль року 2026» й «Світовий електромобіль року».

Компактний електричний кросовер від BMW обійшов серйозних конкурентів, серед яких були Hyundai Palisade та Nissan Leaf. Перемога iX3 підкреслює зростаючу роль електричних SUV у глобальному автопромі.

BMW iX3

Преміум-сегмент: перемога Lucid Gravity

У категорії розкішних автомобілів перемогу здобув Lucid Gravity — флагманський електрокросовер від Lucid Motors. Він випередив таких конкурентів, як Cadillac Vistiq та Volvo ES90, підтвердивши, що преміум-сегмент швидко переходить на електротягу.

Lucid Gravity

Найбільш дискусійна перемога — спорткар року

Найбільше обговорень викликала категорія спортивних автомобілів. Переможцем став електричний седан Hyundai Ioniq 6 N, який отримав титул «Світовий спорткар року». Він обійшов таких ікон, як BMW M 2 CS та Chevrolet Corvette E-Ray. Це ще раз доводить, що навіть сегмент високих швидкостей більше не є виключно територією бензинових авто.

Hyundai Ioniq 6 N

Міський сегмент: ставка на компактність

У категорії міських авто перемогу здобув компактний китайський електрокар Nio Firefly від NIO. Він випередив Hyundai Venue та Chevrolet Spark EUV, показавши, що майбутнє мегаполісів буде за компактними електромобілями.

Nio Firefly

Найкращий дизайн — Mazda 6e

Нагороду за дизайн отримав електричний ліфтбек Mazda 6e (також відомий як EZ-6) від Mazda. Йому вдалося обійти Kia PV5 та Volvo ES90 завдяки сучасному стилю та гармонійному поєднанню аеродинаміки й естетики.

Mazda 6e

Повний список переможців:

Світовий автомобіль року — BMW iX3;

Світовий електромобіль року — BMW iX3;

Преміум-авто року — Lucid Gravity;

Міський автомобіль року — Nio Firefly;

Спорткар року — Hyundai Ioniq 6 N;

Дизайн року — Mazda 6e.

