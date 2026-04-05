0 800 307 555
укр
Рейтинг найкращих автомобілів за версією World Car Awards 2026 (фото)

Технології&Авто
940
Названо найкращі автомобілі за версією World Car Awards 2026
У рамках Нью-Йоркського автосалону 2026 року відбулася одна з найпрестижніших подій автомобільного світу — церемонія нагородження премії «World Car Awards 2026». І цього року результати стали справжньою сенсацією: вперше в історії конкурсу всі головні нагороди отримали виключно електромобілі.
Абсолютним переможцем став BMW iX3, який отримав одразу дві ключові нагороди: «Світовий автомобіль року 2026» й «Світовий електромобіль року».
Компактний електричний кросовер від BMW обійшов серйозних конкурентів, серед яких були Hyundai Palisade та Nissan Leaf. Перемога iX3 підкреслює зростаючу роль електричних SUV у глобальному автопромі.
Преміум-сегмент: перемога Lucid Gravity

У категорії розкішних автомобілів перемогу здобув Lucid Gravity — флагманський електрокросовер від Lucid Motors. Він випередив таких конкурентів, як Cadillac Vistiq та Volvo ES90, підтвердивши, що преміум-сегмент швидко переходить на електротягу.
Найбільш дискусійна перемога — спорткар року

Найбільше обговорень викликала категорія спортивних автомобілів. Переможцем став електричний седан Hyundai Ioniq 6 N, який отримав титул «Світовий спорткар року». Він обійшов таких ікон, як BMW M2 CS та Chevrolet Corvette E-Ray. Це ще раз доводить, що навіть сегмент високих швидкостей більше не є виключно територією бензинових авто.
Міський сегмент: ставка на компактність

У категорії міських авто перемогу здобув компактний китайський електрокар Nio Firefly від NIO. Він випередив Hyundai Venue та Chevrolet Spark EUV, показавши, що майбутнє мегаполісів буде за компактними електромобілями.
Найкращий дизайн — Mazda 6e

Нагороду за дизайн отримав електричний ліфтбек Mazda 6e (також відомий як EZ-6) від Mazda. Йому вдалося обійти Kia PV5 та Volvo ES90 завдяки сучасному стилю та гармонійному поєднанню аеродинаміки й естетики.
Повний список переможців:
  • Світовий автомобіль року — BMW iX3;
  • Світовий електромобіль року — BMW iX3;
  • Преміум-авто року — Lucid Gravity;
  • Міський автомобіль року — Nio Firefly;
  • Спорткар року — Hyundai Ioniq 6 N;
  • Дизайн року — Mazda 6e.
За матеріалами:
Телеканал 24
АвтоЕлектромобілі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems