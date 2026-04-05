Рейтинг найкращих автомобілів за версією World Car Awards 2026 (фото)
У рамках Нью-Йоркського автосалону 2026 року відбулася одна з найпрестижніших подій автомобільного світу — церемонія нагородження премії «World Car Awards 2026». І цього року результати стали справжньою сенсацією: вперше в історії конкурсу всі головні нагороди отримали виключно електромобілі.
Абсолютним переможцем став BMW iX3, який отримав одразу дві ключові нагороди: «Світовий автомобіль року 2026» й «Світовий електромобіль року».
Компактний електричний кросовер від BMW обійшов серйозних конкурентів, серед яких були Hyundai Palisade та Nissan Leaf. Перемога iX3 підкреслює зростаючу роль електричних SUV у глобальному автопромі.
Преміум-сегмент: перемога Lucid Gravity
У категорії розкішних автомобілів перемогу здобув Lucid Gravity — флагманський електрокросовер від Lucid Motors. Він випередив таких конкурентів, як Cadillac Vistiq та Volvo ES90, підтвердивши, що преміум-сегмент швидко переходить на електротягу.
Найбільш дискусійна перемога — спорткар року
Найбільше обговорень викликала категорія спортивних автомобілів. Переможцем став електричний седан Hyundai Ioniq 6 N, який отримав титул «Світовий спорткар року». Він обійшов таких ікон, як BMW M2 CS та Chevrolet Corvette E-Ray. Це ще раз доводить, що навіть сегмент високих швидкостей більше не є виключно територією бензинових авто.
Міський сегмент: ставка на компактність
У категорії міських авто перемогу здобув компактний китайський електрокар Nio Firefly від NIO. Він випередив Hyundai Venue та Chevrolet Spark EUV, показавши, що майбутнє мегаполісів буде за компактними електромобілями.
Найкращий дизайн — Mazda 6e
Нагороду за дизайн отримав електричний ліфтбек Mazda 6e (також відомий як EZ-6) від Mazda. Йому вдалося обійти Kia PV5 та Volvo ES90 завдяки сучасному стилю та гармонійному поєднанню аеродинаміки й естетики.
Повний список переможців:
- Світовий автомобіль року — BMW iX3;
- Світовий електромобіль року — BMW iX3;
- Преміум-авто року — Lucid Gravity;
- Міський автомобіль року — Nio Firefly;
- Спорткар року — Hyundai Ioniq 6 N;
- Дизайн року — Mazda 6e.
Поділитися новиною
Також за темою
Китай будує першу у світі 30-поверхову морську платформу (фото)
Google випустив Gemma 4: ШІ, який можна запускати навіть офлайн
Ford готує доступний електромобіль для боротьби з Tesla
CEO LinkedIn назвав навички, які допоможуть не програти AI
Siri стане багатозадачною: Apple тестує нову функцію — Bloomberg
Рейтинг найпопулярніших моделей нових легковиків в Україні (інфографіка)