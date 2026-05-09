Рейтинг найкращих автомобілів для подорожей (фото)

Який автомобіль обрати для подорожей

Британські фахівці склали рейтинг найкращих автомобілів для подорожей, який здивував навіть досвідчених водіїв. У списку опинилися як компактні бюджетні моделі, так і сучасні електрокари та гібриди з високою автономністю.

Про це повідомляє Daily Express.

1. Kia Picanto

Перше місце посів Kia Picanto — компактний міський автомобіль, який зазвичай не асоціюється з далекими подорожами. Однак саме його британські фахівці назвали найкращим варіантом для поїздок, зокрема завдяки економічності, маневреності та простоті у щоденному використанні.

За оцінкою RAC, Picanto може дарувати більше задоволення від водіння, ніж значно дорожчі та потужніші автомобілі.

Особливо добре ця модель підходить для маршрутів із вузькими дорогами, невеликими містами та з частими зупинками.

На звивистих ділянках Picanto легко керується, а в туристичних містечках не створює проблем із паркуванням. Це важливо для Європи, де у старих центрах міст часто мало місця, а великі автомобілі можуть бути незручними.

Головні переваги Kia Picanto для подорожей:

витрата пального може становити приблизно 5−6 л на 100 км;

компактний розмір полегшує рух вузькими дорогами;

авто зручно паркувати у невеликих містах;

модель має доступнішу ціну порівняно з більшими автомобілями;

в Україні новий Kia Picanto коштує близько 900 тис. грн, а вживаний можна знайти за 5000−8000 доларів.

Для бюджетних поїздок Picanto виглядає особливо логічним вибором.

Він не пропонує великого багажника чи преміального простору, зате дозволяє економити на пальному, простіше пересуватися в містах і менше хвилюватися через паркування.

2. Mercedes-Benz CLA

Друге місце отримала електрична версія Mercedes-Benz CLA. Її відзначили як найкращий електромобіль для подорожей завдяки великому запасу ходу та швидкому заряджанню.

Для електрокарів це один із ключових параметрів, адже під час далеких поїздок водієві важливо не планувати маршрут навколо кожної зарядної станції.

Запас ходу Mercedes-Benz CLA становить близько 750 км на одному заряді. Це робить модель зручною для міжміських і міжнародних подорожей, особливо в країнах із розвиненою мережею зарядних станцій.

Водночас швидке заряджання скорочує час зупинок у дорозі, що має значення для тих, хто подорожує на великі відстані.

Що робить Mercedes-Benz CLA сильним варіантом для подорожей:

запас ходу близько 750 км на одному заряді;

швидке заряджання під час тривалих маршрутів;

високий рівень комфорту для водія та пасажирів;

сучасні технології допомоги в дорозі;

відсутність витрат на бензин або дизельне пальне.

CLA більше підходить не для бюджетних мандрівок, а для тих, хто шукає комфортний електромобіль із великим запасом ходу.

Такий варіант буде найзручнішим для поїздок країнами, де зарядна інфраструктура добре розвинена, а маршрут можна планувати без зайвого стресу.

3. Nissan Qashqai e-Power

Третє місце посів Nissan Qashqai e-Power — гібридний кросовер, який вирізняється балансом між економічністю, комфортом і практичністю.

На відміну від компактного Kia Picanto, ця модель краще підходить для сімейних поїздок або подорожей із великим багажем. Саме місткість стала однією з головних переваг Qashqai у рейтингу.

Об’єм багажника Nissan Qashqai e-Power становить 504 літри. Для порівняння, у Kia Picanto цей показник дорівнює 255 літрам, а у Mercedes-Benz CLA — 407 літрам.

Тобто Nissan пропонує більше простору для валіз, дитячих речей, спортивного спорядження або покупок під час подорожі.

Основні переваги Nissan Qashqai e-Power:

об’єм багажника — 504 літри;

витрата пального — приблизно 4,5−5,2 л на 100 км;

більше простору для пасажирів і речей;

зручність для сімейних маршрутів;

поєднання електричної тяги та бензинового двигуна.

Ще одна сильна сторона моделі — економічність. За витратою пального Qashqai e-Power навіть випереджає Kia Picanto: якщо у Picanto показник може становити 5−6 л на 100 км, то у Nissan — приблизно 4,5−5,2 л.

Тому ця модель виглядає вдалою для тих, кому потрібен не просто автомобіль для дороги, а універсальний варіант для тривалих подорожей з родиною.

