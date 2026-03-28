Рейтинг найкращих авіакомпаній світу

Щорічна премія World’s Best Airline Awards оголосила список переможців. Експерти відібрали кращі авіакомпанії світу у 2026 році. Впливова премія дала оцінку діяльності авіаперевізників у межах усієї планети.

Про це пише Euronews.

ТОП-5 найкращих авіакомпаній світу у 2026 році

Всі п’ять найкращих авіакомпаній світу розташовані в Азії.

Авіакомпанія Qatar Airways була названа найкращою авіакомпанією світу з повним спектром послуг.

Друге місце посіла Cathay Pacific, третє — Singapore Airlines, четверте — Korean Air (минулорічний переможець) та п’яте — STARLUX Airlines.

Найкращі авіакомпанії Європи у 2026 році

Що стосується авіакомпаній Європи, то найвищий рейтинг повноцінного європейського перевізника, що надає повний спектр послуг, посіла компанія Turkish Airlines. Вона зайняла сьоме місце в загальному заліку.

Далі призові місця серед європейців зайняли Virgin Atlantic, яка посіла 13-те місце, KLM — 18-те, Air France — 19-те, а LOT Polish Airlines — 20-те.

Рейтинг кращих бюджетних авіакомпаній Європи

AirlineRatings також склав окремий рейтинг для лоукостерів та гібридних авіакомпаній Європи.

Серед лоукост-перевізників AirBaltic посіла найвищий рейтинг, посівши четверте місце в загальному заліку.

Наступним найкращим серед лоукост-перевізників у Європі став easyJet на восьмому місці, за ним Wizz Air на дев’ятому. Ryanair посів 11-е місце, за ним йдуть Jet2 на 12-му та TUI Group на 13-му. Norwegian посів 16-те місце, а Vueling — 19-те.

Найкращою гібридною авіакомпанією цього року стала німецька Lufthansa.

Серед інших високорейтингових європейських гібридних авіакомпаній в рейтингу є SWISS (сьоме місце), Finnair (восьме), British Airways (дев'яте місце), TAP Portugal (10-те місце), Iberia (11-те місце), Air Europa (15-те місце), SAS (16-те місце), Austrian Airlines (18-те місце) та ITA Airways (20-те місце).

