Рейтинг найкращих авіакомпаній світу
Щорічна премія World’s Best Airline Awards оголосила список переможців. Експерти відібрали кращі авіакомпанії світу у 2026 році. Впливова премія дала оцінку діяльності авіаперевізників у межах усієї планети.
ТОП-5 найкращих авіакомпаній світу у 2026 році
Всі п’ять найкращих авіакомпаній світу розташовані в Азії.
Авіакомпанія Qatar Airways була названа найкращою авіакомпанією світу з повним спектром послуг.
Друге місце посіла Cathay Pacific, третє — Singapore Airlines, четверте — Korean Air (минулорічний переможець) та п’яте — STARLUX Airlines.
Найкращі авіакомпанії Європи у 2026 році
Що стосується авіакомпаній Європи, то найвищий рейтинг повноцінного європейського перевізника, що надає повний спектр послуг, посіла компанія Turkish Airlines. Вона зайняла сьоме місце в загальному заліку.
Далі призові місця серед європейців зайняли Virgin Atlantic, яка посіла 13-те місце, KLM — 18-те, Air France — 19-те, а LOT Polish Airlines — 20-те.
Рейтинг кращих бюджетних авіакомпаній Європи
AirlineRatings також склав окремий рейтинг для лоукостерів та гібридних авіакомпаній Європи.
Серед лоукост-перевізників AirBaltic посіла найвищий рейтинг, посівши четверте місце в загальному заліку.
Наступним найкращим серед лоукост-перевізників у Європі став easyJet на восьмому місці, за ним Wizz Air на дев’ятому. Ryanair посів 11-е місце, за ним йдуть Jet2 на 12-му та TUI Group на 13-му. Norwegian посів 16-те місце, а Vueling — 19-те.
Найкращою гібридною авіакомпанією цього року стала німецька Lufthansa.
Серед інших високорейтингових європейських гібридних авіакомпаній в рейтингу є SWISS (сьоме місце), Finnair (восьме), British Airways (дев'яте місце), TAP Portugal (10-те місце), Iberia (11-те місце), Air Europa (15-те місце), SAS (16-те місце), Austrian Airlines (18-те місце) та ITA Airways (20-те місце).
Також за темою
В Україні з’явився новий бренд захищених смартфонів (фото)
Смілянський відреагував щодо штрафу НБУ в 255 тис. грн для «Укрпошти»
«Київстар» купить 6 сонячних електростанцій на Львівщині
Бум популярності Labubu не допоміг — акції Pop Mart впали
МХП сплатив 10,3 млрд грн податків у 2025 році