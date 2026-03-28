0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Рейтинг найкращих авіакомпаній світу

Фондовий ринок
165
Світовий рейтинг авіакомпаній 2026
Світовий рейтинг авіакомпаній 2026, Фото: freepik
Щорічна премія World’s Best Airline Awards оголосила список переможців. Експерти відібрали кращі авіакомпанії світу у 2026 році. Впливова премія дала оцінку діяльності авіаперевізників у межах усієї планети.
Про це пише Euronews.

ТОП-5 найкращих авіакомпаній світу у 2026 році

Всі п’ять найкращих авіакомпаній світу розташовані в Азії.
Авіакомпанія Qatar Airways була названа найкращою авіакомпанією світу з повним спектром послуг.
Друге місце посіла Cathay Pacific, третє — Singapore Airlines, четверте — Korean Air (минулорічний переможець) та п’яте — STARLUX Airlines.

Найкращі авіакомпанії Європи у 2026 році

Що стосується авіакомпаній Європи, то найвищий рейтинг повноцінного європейського перевізника, що надає повний спектр послуг, посіла компанія Turkish Airlines. Вона зайняла сьоме місце в загальному заліку.
Далі призові місця серед європейців зайняли Virgin Atlantic, яка посіла 13-те місце, KLM — 18-те, Air France — 19-те, а LOT Polish Airlines — 20-те.

Рейтинг кращих бюджетних авіакомпаній Європи

AirlineRatings також склав окремий рейтинг для лоукостерів та гібридних авіакомпаній Європи.
Серед лоукост-перевізників AirBaltic посіла найвищий рейтинг, посівши четверте місце в загальному заліку.
Наступним найкращим серед лоукост-перевізників у Європі став easyJet на восьмому місці, за ним Wizz Air на дев’ятому. Ryanair посів 11-е місце, за ним йдуть Jet2 на 12-му та TUI Group на 13-му. Norwegian посів 16-те місце, а Vueling — 19-те.
Найкращою гібридною авіакомпанією цього року стала німецька Lufthansa.
Серед інших високорейтингових європейських гібридних авіакомпаній в рейтингу є SWISS (сьоме місце), Finnair (восьме), British Airways (дев'яте місце), TAP Portugal (10-те місце), Iberia (11-те місце), Air Europa (15-те місце), SAS (16-те місце), Austrian Airlines (18-те місце) та ITA Airways (20-те місце).
За матеріалами:
Novyny.live
Подорожі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems