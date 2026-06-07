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Рейтинг найдорожчих країнових брендів світу

Світ
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США визнали найдорожчим країновим брендом світу
США визнали найдорожчим країновим брендом світу
США, Китай і Німеччина знову очолили рейтинг найдорожчих країнових брендів світу. Сукупна вартість брендів країн G7 за рік скоротилася, що аналітики пов’язують із геополітичною напруженістю та економічною нестабільністю.
Про це свідчать дані щорічного дослідження Brand Finance.

Хто входить до ТОП-10 найдорожчих країнових брендів

Вартість бренду США оцінили майже в $34,72 трлн, що на 7% менше, ніж торік. Попри зниження, країна зберегла перше місце у глобальному рейтингу.
Оцінка враховує широкий спектр показників — ВВП, інвестиційну та туристичну привабливість, політику і торговельні правила, соціальні аспекти тощо.
Китай продемонстрував зростання вартості бренду на 7% — до $22,02 трлн. Це дозволило країні скоротити відставання від США.
Третє місце посідає Німеччина із показником $4,61 трлн (-8%).
До ТОП-10 найдорожчих країнових брендів потрапили:
  1. США — $34,7 трлн (-7%);
  2. Китай — $22,0 трлн (+7%);
  3. Німеччина — $4,6 трлн (-8%;
  4. Велика Британія — $4,2 трлн (-5%);
  5. Франція — $3,6 трлн (-7%);
  6. Японія — $3,6 трлн (-14%);
  7. Канада — $2,4 трлн (-12%);
  8. Італія — $2,3 трлн (-4%);
  9. Іспанія — $2,1 трлн (-4%);
  10. Індія — $1,9 трлн (-30%).

Чому падає вартість брендів країн G7

За рік сукупна вартість брендів країн G7 скоротилася на $4,5 трлн. На це вплинули геополітична напруженість, тарифи, інфляційний тиск і високі ціни на енергоносії.
«Ослаблення згуртованості західного альянсу в поєднанні зі збереженим інфляційним тиском і високими цінами на енергоносії сприяло погіршенню настроїв щодо низки авторитетних економічних держав», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Finance.ua
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