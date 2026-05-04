Рейтинг найбільших роботодавців у регіонах України
61
Опендатабот оприлюднив свіжий рейтинг провідних роботодавців України, сформований на основі фінансових звітів компаній за регіонами.
Дослідження показало, що у шести областях змінилися фаворити, а вісім бізнесів із цього переліку увійшли до престижного Індексу Опендатаботу 2026.
Національні лідери та гіганти ритейлу
Статус найбільшого роботодавця не лише столиці, а й усієї країни незмінно зберігає «Укрзалізниця». Наразі в компанії працює 169 952 особи, хоча за рік штат скоротився на 4,9%. Окрім масового найму, перевізник входить до ТОП-10 компаній Індексу Опендатаботу у сфері транспорту та логістики.
У Дніпропетровській області першість тримає «АТБ-Маркет» із командою у 46 649 фахівців. Компанія продемонструвала невелике зростання (+1,2%).
Схожа ситуація і на Полтавщині, де першу сходинку посідає мережа «Аврора». Завдяки розширенню компанія збільшила кількість працівників на 16% — до 14 590 осіб.
"Запоріжсталь" стала лідером у Запорізькій області. У компанії працює 8 039 співробітників, а за рік штат скоротився на 6,3%.
Зміни та рекорди в областях
Як повідомляє Опендатабот, у центрі уваги — Волинь. Компанія WOG (ТОВ «Петрол Контракт») очолила регіональний список, показавши зростання штату в 1,7 раза (до 5 490 осіб). Втім, представники мережі пояснюють такий стрибок юридичною консолідацією активів, а не просто фізичним створенням нових місць.
На Київщині лідером стала мережа «Фора» (9 462 співробітники, +3% до штату за рік), а на Вінниччині першість утримує «Вінницька птахофабрика» (група МХП), де працює 6 636 людей (+11,3% за рік).
На Львівщині найбільшим роботодавцем є «ОККО-Драйв» із 6 579 працівниками. За рік співробітників поменшало на 2%. Компанія входить до OKKO Group.
Закарпатський та Тернопільський регіони представлені промисловими підприємствами — заводами «Флекстронікс» та «Се Борднетце-Україна» відповідно, проте обидва виробництва за рік дещо скоротили кількість персоналу.
Промисловість та енергетична стійкість
На Житомирщині та Львівщині перші позиції займають представники паливного сектору — мережі АЗК UPG (4 154 працівники) та «ОККО-Драйв» (6 579 осіб).
Окрему групу становлять регіони, де найбільшими платниками зарплат є підприємства критичної інфраструктури. У 10 областях України лідерами стали обленерго. Зокрема: