Рейтинг найбільших роботодавців у регіонах України

Опендатабот оприлюднив свіжий рейтинг провідних роботодавців України, сформований на основі фінансових звітів компаній за регіонами.
Дослідження показало, що у шести областях змінилися фаворити, а вісім бізнесів із цього переліку увійшли до престижного Індексу Опендатаботу 2026.

Національні лідери та гіганти ритейлу

Статус найбільшого роботодавця не лише столиці, а й усієї країни незмінно зберігає «Укрзалізниця». Наразі в компанії працює 169 952 особи, хоча за рік штат скоротився на 4,9%. Окрім масового найму, перевізник входить до ТОП-10 компаній Індексу Опендатаботу у сфері транспорту та логістики.
У Дніпропетровській області першість тримає «АТБ-Маркет» із командою у 46 649 фахівців. Компанія продемонструвала невелике зростання (+1,2%).
Схожа ситуація і на Полтавщині, де першу сходинку посідає мережа «Аврора». Завдяки розширенню компанія збільшила кількість працівників на 16% — до 14 590 осіб.
"Запоріжсталь" стала лідером у Запорізькій області. У компанії працює 8 039 співробітників, а за рік штат скоротився на 6,3%.

Зміни та рекорди в областях

Як повідомляє Опендатабот, у центрі уваги — Волинь. Компанія WOG (ТОВ «Петрол Контракт») очолила регіональний список, показавши зростання штату в 1,7 раза (до 5 490 осіб). Втім, представники мережі пояснюють такий стрибок юридичною консолідацією активів, а не просто фізичним створенням нових місць.
На Київщині лідером стала мережа «Фора» (9 462 співробітники, +3% до штату за рік), а на Вінниччині першість утримує «Вінницька птахофабрика» (група МХП), де працює 6 636 людей (+11,3% за рік).
На Львівщині найбільшим роботодавцем є «ОККО-Драйв» із 6 579 працівниками. За рік співробітників поменшало на 2%. Компанія входить до OKKO Group.
Закарпатський та Тернопільський регіони представлені промисловими підприємствами — заводами «Флекстронікс» та «Се Борднетце-Україна» відповідно, проте обидва виробництва за рік дещо скоротили кількість персоналу.

Промисловість та енергетична стійкість

На Житомирщині та Львівщині перші позиції займають представники паливного сектору — мережі АЗК UPG (4 154 працівники) та «ОККО-Драйв» (6 579 осіб).
Окрему групу становлять регіони, де найбільшими платниками зарплат є підприємства критичної інфраструктури. У 10 областях України лідерами стали обленерго. Зокрема:
  • Харківщина — Харківобленерго (4 829 працівників);
  • Хмельниччина — Хмельницькобленерго (2 846 співробітників);
  • Чернігівщина — Чернігівобленерго (2 839 працівників);
  • Рівненщина — Рівнеобленерго (1 853 співробітників);
  • Черкащина — Черкасиобленерго (3 281 працівник);
  • Сумщина — Сумиобленерго (3 025 співробітників);
  • Одещина — ДТЕК Одеські електромережі (3 578 працівників);
  • Донеччина — Донбасенерго (1 114 співробітників, компанія входить до групи Максима Єфімова);
  • Івано-Франківщина — Прикарпаттяобленерго (2 887 працівників, компанія входить до групи братів Суркісів);
  • Миколаївщина — Миколаївобленерго (2 865 співробітників).
Регіональна специфіка півдня та центру

У Кіровоградській області пальму першості здобула мережа «Файно Маркет» (3 569 співробітників), а в Чернівецькій області вже другий рік поспіль найбільшим працедавцем залишається «Тайстра груп».
Найменшим за кількістю персоналу серед регіональних лідерів є херсонська медична компанія Taurt Medical, де працює 426 фахівців.
Світлана Вишковська
