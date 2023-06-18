Рейтинг мов програмування та технологій 2023 — Finance.ua

Рейтинг мов програмування та технологій 2023 Сьогодні 20:35 — Технології&Авто

Рейтинг мов програмування та технологій 2023

Stack Overflow, сервіс питань та відповідей для програмістів, опублікував результати щорічного дослідження спільноти Developer Survey 2023.

Про це пише Ain.ua.

Для аналізу рівня популярності мов програмування, баз даних, хмарних сервісів та інших технологій було проаналізовано відповіді понад 90 000 розробників.

Мови програмування

У рейтингу найпоширеніших мов програмування перше місце займає JavaScript, який очолює список вже 11 років. На другому — HTML/CSS, на третьому — Python.

Python витіснив SQL як третю найпоширенішу мову, але посідає перше місце для тих, хто не є професійним розробником або ще вчиться кодувати (інші кодери).

Три найкращі технології для професійних розробників залишаються такими ж, як і минулого року: JavaScript, HTML/CSS і SQL.

Але серед тих, хто ще вчиться кодувати, ситуація дещо інша — HTML/CSS і JavaScript майже однакові як найпопулярніші мови. Студенти-розробники використовують Python частіше, ніж SQL (59% проти 37%), а професійні розробники повідомляють, що використовують SQL більше, ніж Python (52% проти 45%).

Бази даних

Цього року PostgreSQL перейняв перше місце у MySQL. Професійні розробники частіше, ніж студенти, використовувати PostgreSQL (50%), а ті, хто навчається, частіше використовують MySQL (54%).

MongoDB використовується однаковим відсотком як професійних розробників, так і тих, хто вчиться кодувати, і це друга за популярністю база даних для тих, хто вчиться кодувати (після MySQL).

Хмарні платформи

AWS залишається найбільш використовуваною хмарною платформою для всіх респондентів. AWS легко досягає першої позиції, майже вдвічі перевищуючи у відсотках другу найбільш використовувану хмарну платформу для всіх респондентів — Azure.

Люди, які вчаться програмувати, все ще найбільше використовують AWS (26%), але її частка тут набагато більш рівномірна серед трьох найкращих хмарних платформ (26% Google Cloud і 25% Firebase). Цікаво, що Heroku була найбільш використовуваною хмарною платформою минулого року серед студентів, але цього року вона опустилася на п’яте місце.

Використання штучного інтелекту

В окремому рейтингу інструментів на основі штучного інтелекту для пошуку найулюбленішим став ChatGPT. Інші інструменти, які розробники також часто використовують — це Phind і WolframAlpha.

Серед інструментів для написання коду лідером став GitHub Copilot. І, як зазначають у Stack Overflow, все більше розробників прагнуть використовувати його в роботі.

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