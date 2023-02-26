Рейтинг мов програмування 2023 — Finance.ua

Рейтинг мов програмування 2023 Сьогодні 07:35 — Особисті фінанси

Рейтинг мов програмування 2023

У JavaScript і TypeScript вже третина ринку. Java пʼятий рік поспіль втрачає популярність. Python після кількарічної негативної динаміки цього року набрав оберти.

Про це свідчать результати дослідження порталу Dou.ua.

Комерційне використання

Цього року найпопулярнішою мовою залишається JavaScript — 19% розробників пишуть нею комерційні проєкти. Далі — Java (14%) і Python (13%).

Остання вперше серед найпопулярніших. З мінімальним відривом за Python йдуть C# і TypeScript.

Графік: Dou.ua

Сфери використання

На бекенді зросла частка як TypeScript, так і JavaScript (хоча основною мовою ще залишається Java), TypeScript вже використовують частіше, ніж JavaScript. Частка PHP зменшується, але мова ще входить у трійку найпопулярніших, ймовірно, Python замінить її наступного року.

У фронтенді все доволі очікувано, однак стає помітною частка фронтендів на C# (Blazor) і Dart (Flutter Web). Видно, що перехід з JavaScript на TypeScript все-таки відбувається.

Основний сегмент фулстек-розробки ще на C# з ASP.NET, але сектор JavaScript/TypeScript сумарно вже більший. Розподіл далі загалом показує ті ж тенденції, що і в бекенді.

У сфері аналізу даних Python залишається поза конкуренцією.

Сфера мобільної розробки приносить деякі несподіванки, такі як одночасне зростання частки Kotlin і зменшення частки Swift, що відбиває співвідношення розробки на Android та iOS. Ще цікаво, що Flutter нині частіше використовують, ніж React Native, у сегменті мультиплатформових мобільних застосунків.

У царині DevOps основною мовою, як і раніше, є Python. Ну й Embedded-розробка доволі консервативна. Як і раніше, більшість проєктів написані на C і C++, але видно, що зі зростанням потужності вбудованих систем з’явилось місце і для Python. Ще невеликий сегмент Embedded-розробки на Java — microcards — нині майже зник.

Примітно, що змінився розподіл між спеціалізаціями: стало більше фронтенду, аналізу даних і підтримки операцій через зменшення бекенду і фулстек-розробки.

Особисті вподобання

Серед вподобань розробників бачимо ті самі тенденції, що і в головному блоці. Хіба що перехід від JavaScript до TypeScript є більш помітним.

Графік: Dou.ua

Цього разу найулюбленішою мовою виявилася Swift. У зоні ризику очікувано є мови попередніх століть. Час, коли про засилля Pascal будуть згадувати як про «золоті часи», ще не настав.

Вивчення нових мов

Близько третини респондентів планує вивчити ще одну мову програмування цьогоріч. Як і раніше, рекордсменом є Go, далі — Python і Rust.

Графік: Dou.ua

Більшість планує вивчити наступну мову самостійно або з допомогою колег. Звертатись до професійних викладачів на додаток до самостійного вивчення є у планах приблизно 24% респондентів, а 6% першочергово шукатимуть курси та професійних викладачів.

Нині у більшості новачків першою мовою програмування є JavaScript, але також помітно зростає роль Python. З одного боку, можливо, це відображення того, що Python більше підходить для навчання, ніж JavaScript, з іншого боку — дані показують, що більшість з тих, для кого JavaScript була першою мовою програмування, нині працює в екосистемі JavaScript/TypeScript, а для кого Python — на Python, тож, можливо, це просто розподіл траєкторій навчання.

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