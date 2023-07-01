Рейтинг легкових авто вартістю близько 4000 доларів, які можна купити в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг легкових авто вартістю близько 4000 доларів, які можна купити в Україні (інфографіка) Сьогодні 07:01 — Технології&Авто

Рейтинг легкових авто вартістю близько 4000 доларів, які можна купити в Україні (інфографіка)

Портал AUTO. RIA підготував рейтинг із п’ятнадцяти недорогих легковиків, вартістю в межах $3000−5000.

Щоб не обмежувати вибір ще якимись умовами, як-от тип кузова, клас, двигун та подібними, журналісти видання зупинились на таких параметрах, як «ціна» та «максимальна кількість варіантів у продажу». Звісно, щоб серед них вибрати найкращий, що важливо, коли йдеться про авто з пробігом, тим паче за порівняно невеликі гроші.

Отже, топ-15 недорогих легкових авто, які можна купити зараз за ціною близько $4000.

Нагадаємо, в травні українці придбали 101,7 тис. вживаних автомобілів. Цей показник виявився максимальним за останніх 10 місяців — із липня 2022 року. Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку.

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