Рейтинг легкових авто вартістю близько 4000 доларів, які можна купити в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг легкових авто вартістю близько 4000 доларів, які можна купити в Україні (інфографіка)
Портал AUTO. RIA підготував рейтинг із п’ятнадцяти недорогих легковиків, вартістю в межах $3000−5000.
Щоб не обмежувати вибір ще якимись умовами, як-от тип кузова, клас, двигун та подібними, журналісти видання зупинились на таких параметрах, як «ціна» та «максимальна кількість варіантів у продажу». Звісно, щоб серед них вибрати найкращий, що важливо, коли йдеться про авто з пробігом, тим паче за порівняно невеликі гроші.
Отже, топ-15 недорогих легкових авто, які можна купити зараз за ціною близько $4000.
Нагадаємо, в травні українці придбали 101,7 тис. вживаних автомобілів. Цей показник виявився максимальним за останніх 10 місяців — із липня 2022 року. Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку.
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