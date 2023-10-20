Рейтинг кращих павербанків: Топ 10 моделей 2023 (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг кращих павербанків: Топ 10 моделей 2023 (інфографіка) Сьогодні 22:00 — Фондовий ринок

Рейтинг кращих павербанків: Топ 10 моделей 2023 (інфографіка)

Значення і користь павербанків важко переоцінити, особливо в умовах нестабільної подачі електроенергії, тому ми підготували рейтинг кращих павербанків в Україні, до якого увійшли моделі різних цінових категорій.

До уваги не брали моделі надто малої ємності. Розглянули лише продукцію відносно відомих брендів, які відповідають за вказані характеристики, при цьому старались оминати «оверпрайс». Вийшов такий собі народний рейтинг зі збалансованим співвідношенням ціна/можливості.

В рейтинг увійшли моделі з ємністю не менше 10 000 мАгод. Вибрали такий мінімальний поріг, адже насправді цього вистачить максимум для двох неповних заряджань сучасного смартфону.

Річ у тім, що ємність вказується для елементів самого павербанку, але на виході користувач отримує значно меншу кількість енергії. Більшість портативних зарядних пристроїв мають внутрішню напругу батареї на рівні 3.7−4.2 В, що дорівнює напрузі акумулятора телефону.

Для того щоб зарядити телефон, павербанк підвищує напругу до 5 В, через що втрачається чимала частина енергії. Коефіцієнт корисної дії може сильно відрізнятися, в найдешевших павербанках невідомих брендів цей показник може складати 35−40%, тобто користувач втрачає більш ніж половину енергії. 10 000 мАгод такого павербанка навіть не зарядить смартфон на 5000 мАгод.

Використання дорожчих силових компонентів дозволяє знизити енергетичні втрати, тому два павербанки ідентичної ємності (за характеристиками) можуть видавати зовсім різні результати в реальних умовах та різну місткість на виході. В рейтинг додавали перевірені моделі, ігноруючи дешеві підробки, в яких вказані характеристики не відповідають дійсності.

Також не забуваймо про можливість заряджати не лише телефони, а й більшу техніку. Просунуті моделі павербанків працюють з напругою до 20 В і вміють заряджати планшети, ноутбуки, монітори, камери та іншу цифрову електроніку. Не меншу роль грає й максимальна потужність, яка може коливатись від 5 Вт до 100 + Вт.

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