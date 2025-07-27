Рейтинг країн з найбільшою продовольчою незалежністю: яке місце посіла Україна (інфографіка) — Finance.ua
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Рейтинг країн з найбільшою продовольчою незалежністю: яке місце посіла Україна (інфографіка)

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Рейтинг країн з найбільшою продовольчою незалежністю: яке місце посіла Україна (інфографіка)
Рейтинг країн з найбільшою продовольчою незалежністю: яке місце посіла Україна (інфографіка)
Фахівці визначили 50 країн світу, які найбільш наближені до повного самозабезпечення продуктами з семи основних харчових груп: фруктів, овочів, бобових, продуктів з високим вмістом крохмалю, м’яса, риби та молочних продуктів.
Про це свідчать дані дослідження Nature Food, повідомляє Visual Capitalist.
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Самозабезпеченість означає 100% покриття потреб у кожній групі. Якщо показник перевищує 100%, країна може експортувати, якщо нижчий — змушена імпортувати.

Які країни найбільш самодостатні

Лише Гайана досягла 100% продовольчої самозабезпеченості. Країна повністю самозабезпечена у всіх семи ключових групах продуктів харчування.

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Друге та третє місця посідають Вʼєтнам та Китай, які покривають харчові потреби у шести з семи груп.
Рейтинг країн з найбільшою продовольчою незалежністю: яке місце посіла Україна (інфографіка)
Україна займає 14 сходинку у рейтингу. Забезпечення власними фруктами маємо на рівні 51%, овочами (128%) та продуктами з високим вмістом крохмалю (295%) — повністю та навіть із надлишком, а рибою — лише 6%.
Натомість достатньо виробляється м’яса (281%) та молочних продуктів (298%).
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Подібна ситуація характерна й для інших європейських країн, де відчувається дефіцит власних фруктів і овочів. У країнах Азії ж найменш забезпеченою залишається молочна продукція.
Південна Європа — виняток. Наприклад, Іспанія виробляє у 4 рази більше фруктів та овочів, ніж потрібно її населенню, і експортує надлишок у північні країни.
Нагадаємо, за даними Держстату, у червні 2025 року продукти харчування в Україні суттєво подорожчали — деякі на 150−190%.
Серед усіх продуктів абсолютним рекордсменом стали яблука, які зросли у ціні на 195,5% - з з 26,9 грн/кг до 79,5 грн/кг.
За матеріалами:
Finance.ua
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