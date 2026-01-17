Рейтинг країн, у яких доходи мігрантів зростають найшвидше Сьогодні 14:13 — Світ

Рейтинг країн, у яких доходи мігрантів зростають найшвидше

За перші п’ять років після переїзду доходи мігрантів у більшості розвинених країн зростають, оскільки іноземці набувають досвіду роботи та інтегруються на ринок праці. Однак темпи цього зростання суттєво різняться залежно від країни.

Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на звіт ОЕСР.

Де доходи мігрантів зростають найшвидше

Найшвидше доходи мігрантів зростають у Німеччині. За даними аналітиків, протягом пʼяти років річний дохід іноземця збільшується в середньому на 48% — з $17 004 до $25 224.

Німеччина також залишається найбільшим напрямом міграції в ЄС — близько 20% її населення народилися за кордоном.

Друге місце у рейтингу посідає Швеція. Зарплати іноземців у країні за пʼять років підвищуються на 44% - з $15 936 до $22 908.

На третій сходинці знаходиться найпопулярніша країна світу серед мігрантів — США, де доходи зростають на 43%: з $27 375 у перший рік до $39 163 на п’ятий рік.

Серед інших країн із високою динамікою доходів — Фінляндія (+42%), Італія (+29%), Канада та Іспанія (по +27%).

Натомість у Нідерландах та Новій Зеландії доходи мігрантів через п’ять років знижуються на 6%.

Загалом у 15 проаналізованих країнах ОЕСР середнє зростання зарплат іноземців становить 24%.

Де платять найбільше

Найвищі зарплати іноземці отримують у Норвегії: на п’ятий рік роботи їхній середній річний заробіток досягає $67 877, хоча темпи зростання там відносно стримані — близько 14%.

На другому місці Данія, де мігранти заробляють $46 716 через пʼять років.

Попри падіння доходів на 6% у п’ятирічній перспективі, Нова Зеландія залишається серед лідерів за рівнем оплати праці іноземців — середній річний дохід там сягає $45 432.





Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.