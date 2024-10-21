Рейтинг 5 найкращих найдешевших електромобілів — Finance.ua

Рейтинг 5 найкращих найдешевших електромобілів Вчора 21:00 — Технології&Авто

Рейтинг 5 найкращих найдешевших електромобілів

Звання найдешевших електромобілів у Європі мають Citroёn Ami та його аналоги від Opel та Fiat, однак до цього переліку, який склали експерти Autocar, увійшли повноцінні авто, популярні серед покупців.

5 місце — Tesla Model 3 RWD

Model 3 відрізняється однією з найефективніших трансмісій у класі. Седан має просторий салон та один з найкращих запасів ходу серед конкурентів. Однак, найбюджетніший варіант Model 3 все одно має значно вищу вартість за усі автівки з цього переліку.

4 місце — Citroёn ё-C3

Компактний кросовер від Citroёn має непоганий запас ходу в 323 км, чого достатньо аби не шукати компроміси під час міської їзди. Автівка має чудову збірку та ергономіку, хоча маленькі розміри можуть стати її мінусом для покупців з великою сім’єю.

3 місце — MG 4 EV

MG стрімко стає вагомим на ринку електромобілів. MG 4 є вдалим прикладом привабливого автомобіля за невелику ціну. Він має дуже конкурентоспроможний діапазон і показники зарядки. Навіть моделі початкового рівня пропонують приблизно 350 км запасу ходу при змішаній їзді, тоді як моделі з розширеним запасом ходу здатні досягати приблизно 500 км.

2 — місце Hyundai Kona Electric

Найменший електромобіль корейського автовиробника надає чудовий простір для пасажирів і багажу. Окрім цього, кросовер відрізняється чудовою плавністю під час їзди, зрозумілою інформаційно-розважальною системою та пристойним запасом ходу в 480 кілометрів.

1 місце — Cupra Born

Попри те, що Born є найменшим автомобілем у цьому списку, експерти Autocar вважають його найкращим бюджетним електромобілем, адже він пропонує привабливе поєднання практичності, задоволення від водіння та ефективності. Проте, модель незабаром отримає рестайлінг, тому, ймовірно, оновлена версія матиме покращену мультимедіа, адже поточна її версія дещо поступається аналогічним системам у конкурентів.

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