Реєстрація технологічного транспорту відтепер доступна в електронному вигляді — Finance.ua

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Реєстрація технологічного транспорту відтепер доступна в електронному вигляді

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Реєстрація технологічного транспорту відтепер доступна в електронному вигляді
Реєстрація технологічного транспорту відтепер доступна в електронному вигляді
Мінекономіки спільно з Держпраці запустили електронну послугу щодо реєстрації та ведення обліку великотоннажних та технологічних транспортних засобів через Портал електронних сервісів Мінекономіки.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.
«Надання в електронному вигляді однієї з найбільш популярних послуг Держпраці щодо реєстрації та обліку технологічного транспорту значно зменшить навантаження як на підприємців, які виробляють та вводять його в експлуатацію, так і на споживачів, які купують та реєструють його. Ми продовжуємо цифровізувати державні послуги, щоб спростити доступ до них бізнесу та громадянам», — зазначила Надія Бігун.
На порталі відтепер в електронному вигляді можна здійснити реєстрацію, перереєстрацію, тимчасову реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а також зняти їх з обліку.
Наразі електронна послуга щодо реєстрації та ведення обліку цих транспортних засобів доступна у всіх територіальних управліннях Держпраці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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