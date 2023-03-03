Рейдерське захоплення нерухомості АТ «Мегабанк» на суму 361 млн грн — Finance.ua

Рейдерське захоплення нерухомості АТ «Мегабанк» на суму 361 млн грн Сьогодні 15:46 — Фондовий ринок

Під прикриттям війни, шляхом неправомірної оборудки за один день було відчужено об’єкти нерухомості АТ «Мегабанк» у Харкові на суму майже 361 млн грн.

Про це йдется в повідомленні Фонду.

Фонд закликає правоохоронні органи зупинити неправомірні дії та захистити інтереси держави в особі Фонду та кредиторів банку і вже звернувся до СБУ із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. Від повернення цих активів залежать перспективи розрахунку із кредиторами банку.

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стало відомо про вчинення злочинної оборудки з майном АТ «Мегабанк», що ліквідується. Так, 16 лютого, відповідно до інформації з державних реєстрів, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу на ім’я Журавель М.В. було перереєстровано право власності на майно банку загальною вартістю майже 361 млн грн на сторонню особу — Джунь Наталію Іванівну. Підставою для здійснення реєстраційних дій став договір купівлі-продажу, укладений 16 лютого 2023 року.

Таким чином, банк було позбавлено права власності на його одні з найліквідніших активів, загальною вартістю майже 361 млн грн, а саме:

нежитлові приміщення за адресою м. Харків, вулиця Сумська, 39;

нежитлові приміщення за адресою м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8;

нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вулиця Академіка Павлова, 160.

Вказані об’єкти нерухомості на початку лютого 2022 року були передані банком в іпотеку двом юридичним особам — SIA «Royal Pay Europe» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») та STARTLING LIMITED — як забезпечення виконання своїх зобов’язань перед ними.

На момент укладання іпотечних договорів банк уже мав проблеми із ліквідністю, тому законність проведення таких угод є питанням для судового розгляду.

Після визнання банку неплатоспроможним у зв’язку з порушенням діючого законодавства України при укладенні відповідних договорів, уповноважена особа Фонду на ліквідацію АТ «МЕГАБАНК» звернулася до господарського суду Харківської області з позовними заявами про визнання вказаних правочинів недійсними.

На сьогодні за цим фактом судом порушені провадження та слухаються справи № 922/2183/22 та № 922/2172/22. Отже на дату проведення реєстраційних дій — 16 лютого 2023 року — існував спір щодо дійсності іпотечних договорів та майна, право власності на яке перереєстровано, що також свідчить про незаконність проведеної реєстрації.

Вказане є безумовною підставою для скасування вказаних записів про реєстрацію права власності від 16.02.2023. Враховуючи викладене та з метою недопущення завдання збитків державі в особі Фонду та кредиторам банку АТ «Мегабанк», Фонд уже звернувся до правоохоронних органів з вимогою вжити невідкладних заходів та скасувати записи про право власності на вказані об’єкти. Зокрема, направлено звернення до Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України та до СБУ подана заява про вчинення кримінального правопорушення. Крім того, до Господарського суду Харківського області направлені заяви про забезпечення позовів у справах № 922/2183/22 та № 922/2172/22.

Окремо зазначаємо, що до ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12.01.2023 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 5 років, серед яких застосовано наступні обмежувальні заходи: 1) блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Зазначена подія є прямим порушенням норм чинного законодавства, та окремо спеціальних нормативних актів, якими регулюється функціонування та діяльність держави під час дії воєнного стану в Україні.

Фонд наголошує: від повернення активів на баланс банку залежать перспективи розрахунку із кредиторами банку. На сьогодні загальна сума акцептованих вимог кредиторів АТ «Мегабанк» становить понад 8 млрд грн.

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