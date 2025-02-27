Революція на ринку праці: Україна легалізувала професію трейдера, що з цього українцям і як це вплине на криптоіндустрію? — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Революція на ринку праці: Україна легалізувала професію трейдера, що з цього українцям і як це вплине на криптоіндустрію?

Криптовалюта
79
Революція на ринку праці: Україна легалізувала професію трейдера, що з цього українцям і як це вплине на криптоіндустрію?
Революція на ринку праці: Україна легалізувала професію трейдера, що з цього українцям і як це вплине на криптоіндустрію?
Поки Bitcoin встановлює нові рекорди, Україна зробила революційний крок у сфері регулювання криптовалют — офіційно визнала професію крипто трейдера. Завдяки ініціативі Асоціації трейдерів України, створеної академією Cryptology Key, тисячі фахівців зможуть вийти з «сірої зони» та працювати легально.
Криптовалютний ринок довгий час асоціювався з шахрайством: тільки-но банк бачив транзакцію, повʼязану з цифровими активами, рахунок блокували, і це попри те, що на державному рівні ніхто не відносив крипту до шахрайства. Вона насправді відносилась до так званої «сірої зони».
Але таку славу діяльність, повʼязана з цифровими активами, отримала через відсутність регулювання, яке завжди притягувало шахраїв та псевдоекспертів. Без офіційного визнання не було чіткого розуміння, як перевірити кваліфікацію спеціаліста чи підтвердити його професіоналізм. У підсумку страждали ті, хто купував навчання у вищезгаданих або довіряли їм свої кошти.
«Я відкривала ФОП для того, щоб виводити свій заробіток з трейдингу на гривневі рахунки, але банки відмовлялися зі мною працювати, адже їм здавалося, що я займаюся шахрайством. Хоча я надавала всі докази походження коштів», — розповідає Марія, криптотрейдерка.
Такі історії були типовими для української криптоіндустрії до сьогодні. Ситуація змінилася після того, як Міністерство економіки України внесло до Класифікатора професій нову спеціальність — «Аналітик у сфері віртуальних активів».

Вплив на ринок

«Від старту розробки професійного стандарту до фактичної реєстрації пройшло понад 12 місяців. Варто відзначити, що було враховано пропозиції НБУ, Мінцифри та НКЦПФР», — Костя Кудо, голова Асоціації трейдерів України
Cryptology Key, яка стала рушієм змін, за 5 років навчила понад 80 000 людей на безплатних курсах основам роботи на ринках і випустила 10 000+ студентів академії. Команда прагне змінити сприйняття трейдингу з «швидкої схеми заробітку» на серйозну професію.
«Наявність закладів освіти чи професійних курсів на офіційному рівні дасть хорошу фільтрацію і залишить дійсно грамотних експертів, які можуть сформувати ринок. А надалі --- сильних спеціалістів, які платитимуть податки, створять нові проєкти та робочі місця», --- вважає Дмитро, ментор академії Cryptology Key.
Україна стала однією з перших країн у світі, яка офіційно визнала професію крипто трейдера. Це відкриває нові можливості для розвитку галузі та створює прецедент для інших країн.

Як почати кар’єру в новій професії?

Для всіх, хто бажає спробувати себе у сфері віртуальних активів, Cryptology Key запустили безплатний курс з трейдингу. Програма розроблена практикуючими трейдерами, які діляться реальним досвідом та допомагають отримати базові знання. Курс охоплює основні інструменти аналізу та стратегії управління ризиками для впевненого старту в професії.

Чому це важливо?

«Це наша філософія: ми прагнемо зробити діяльність із віртуальними активами прозорою та офіційно визнаною. Офіційне визнання професії дозволяє створити сучасні освітні програми, які відповідають вимогам ринку праці. Це підвищує якість, престижність і довіру», — Вадим, CМO Cryptology Key.
Важливим кроком стало визначення віртуальних активів в українському законодавстві у 2023 році. «Віртуальний актив — це не засіб платежу, а цифрова річ. Як телефон чи картина, тільки у цифровому вигляді», — Андрій, юрист та член Асоціації трейдерів України.

Що це дає трейдерам?

Кожен, хто хоче працювати в цій сфері офіційно, зможе:
  • Зареєструвати ФОП за КВЕД 73.20 або 70.22
  • Пройти навчання на спеціалізованих курсах
  • Підтвердити кваліфікацію через сертифікацію
  • Працювати офіційно в компаніях на посаді аналітика
  • Легально сплачувати податки
У 2025 році планується впровадження чіткої системи оподаткування: 18% ПДФО + 5% військовий збір при конвертації криптовалюти у фіатні гроші. При цьому оподатковуватиметься лише прибуток.
За матеріалами:
Cryptology Key
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.