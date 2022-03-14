Revolut став доступним для українців в ЄС: як відкрити рахунок — Finance.ua
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Revolut став доступним для українців в ЄС: як відкрити рахунок

Вчора 16:11Фінтех і Картки
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Глобальний фінансовий додаток Revolut надає доступ до платіжних послуг для осіб, незалежно від національності, які змушені виїхати з України через російське вторгнення.
Про це повідомляється у блозі додатку.
«Щоб забезпечити швидкий і легкий доступ до своїх грошей, компанія Revolut полегшила вимоги, необхідні для відкриття рахунку, а також відмовилась від низки комісій за обмін валюти та поповнення рахунку», — йдеться у повідомленні.

Що треба знати?

  • Revolut дозволяє тим, хто перетнув кордони країни, отримати доступ до своїх коштів, прив’язавши додаток до свого українського банківського рахунку;
  • при цьому, стандартний рахунок не передбачає щомісячної комісії і може використовуватися для відправлення/отримання грошей, а також для обміну валюти;
  • картку Revolut можна буде використовувати в будь-якій точці Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ) та України;
  • обмеження на переказ коштів з вашого рахунку Revolut на інший рахунок складає €1,500 на день. Друзі та рідні, які вже знаходяться в Європі, також зможуть швидко та надійно переказати їм гроші. Ліміти на користування рахунком встановленні згідно обмежень стандартного плану Revolut.
Важливо! Відкриття рахунку в ЄЕЗ зазвичай вимагає підтвердження права на проживання в Європі. Оскільки багато тимчасово переміщених осіб з України не можуть надати це підтвердження через брак документів, Revolut пом’якшила цю вимогу, щоб якомога більше людей могли швидко відкрити рахунок і отримати доступ до своїх коштів.
Щойно рахунок буде створено, ті, хто виїхав з України, зможуть прив’язати будь-яку українську банківську картку до свого рахунку Revolut, а потім одразу розпочати поповнення рахунку в різних валютах.

Як відкрити рахунок?

  • Завантажити мобільний додаток Revolut (App Store, Google Play Store)
  • Клікніть «Sign up» і введіть ваш номер телефону. Це може бути номер будь-якої країни, головне щоб ви могли отримати SMS повідомлення на цей номер
  • Виберіть країну в якій ви знаходитесь, наприклад, Польща чи Словаччина — в секції «Country of residence»
  • Введіть свою поточну адресу за межами України, наприклад, адресу вашого житла/тимчасового притулку, та інші особові дані
  • Виберіть та завантажте фото українського паспорту або ID-картки для підтвердження особи.
При цьому, громадянам інших країн, які прибули з України, необхідно завантажити паспорт та українську візу/посвідку на постійне проживання.
Додаток Revolut доступний англійською та в інших європейських мовах.
За матеріалами: Економічна Правда
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