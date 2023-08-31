Ретродизайн і 620 сил: Alfa Romeo показали свій останній бензиновий суперкар (фото) — Finance.ua
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Ретродизайн і 620 сил: Alfa Romeo показали свій останній бензиновий суперкар (фото)

Технології&Авто
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Ретродизайн і 620 сил: Alfa Romeo показали свій останній бензиновий суперкар (фото)
Ретродизайн і 620 сил: Alfa Romeo показали свій останній бензиновий суперкар (фото)
Alfa Romeo представили суперкар 33 Stradale. Новинка натхненна однойменною моделлю кінця 1960-х років. Про це розповіли на сайті бренду.
Alfa Romeo 33 Stradale вирізняється незвичайним дизайном у ретростилі. Він поєднується з сучасним елементами екстер'єру.
Спереду розташовані великі закруглені фари з хромованими смугами. Посередині знаходиться фірмова решітка радіатора.
Ретродизайн і 620 сил: Alfa Romeo показали свій останній бензиновий суперкар (фото)
Також суперкар отримав незвичайні двері. Вони відчиняються вгору та мають велику площу скління.
Ззаду знаходяться круглі ліхтарі. Між ними розташований незвичайний спойлер, а нижче можна знайти масивний дифузор.
Ретродизайн і 620 сил: Alfa Romeo показали свій останній бензиновий суперкар (фото)
В інтер'єрі немає великого інформаційно-розважального дисплея. Замість цього всі дані про поїздку відображаються на приладовій панелі. Також у салоні встановлено незвичайні сталеві перемикачі.
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До базової комплектації входять карбоно-керамічні гальма Brembo і двохважельна підвіска з активними амортизаторами. Завдяки цьому суперкар дуже швидкий не тільки на прямій, а й на поворотах.
Alfa Romeo 33 Stradale оснащений 3,0-літровим турбованим двигуном V6 потужністю понад 620 сил. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням.
Ретродизайн і 620 сил: Alfa Romeo показали свій останній бензиновий суперкар (фото)
Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 3 секунди. Максимальна швидкість становить 333 км/год.
Також клієнтам запропонують повністю електричну версію суперкара. Вона має потужність понад 720 к.с.
Загалом буде побудовано 33 екземпляри Alfa Romeo 33 Stradale. Усі автомобілі були розпродані ще до презентації, а вартість моделі тримають у секреті.
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