Представлено найшвидший та найексклюзивніший спорткар Alfa Romeo з двигуном Ferrari (фото) — Finance.ua
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Представлено найшвидший та найексклюзивніший спорткар Alfa Romeo з двигуном Ferrari (фото)

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Купе Alfa Romeo Giulia SWB Zagato побудовано на індивідуальне замовлення. Спорткар оснащений 540-сильним V6 твін-турбо та розвиває швидкість понад 300 км/год.
Представлено найшвидший та найексклюзивніший спорткар Alfa Romeo з двигуном Ferrari (фото)
В Італії презентували неймовірне купе Alfa Romeo Giulia SWB із дизайном від Zagato. Спорткар відзначає 100-річчя співпраці марки з кузовним ательє. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Zagato.
Автори автомобіля явно надихалися купе Alfa Romeo SZ і Giulia TZ. У зовнішньому вигляді переважають традиційні для Zagato грані, але вони поєднуються з більш плавними і обтічними поверхнями.
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Фірмовий «дзьоб» Alfa Romeo поєднується з вузькими діодними фарами від новітнього кросовера Tonale. На даху помітні характерні для Zagato дві опуклості, а задня частина здається зрізаною.
Представлено найшвидший та найексклюзивніший спорткар Alfa Romeo з двигуном Ferrari (фото)
В основі авто лежить укорочене шасі седана Alfa Romeo Giulia. Спорідненість з моделлю-донором помітна хіба що в салоні, де збережено компонування передньої панелі Giulia. Разом з тим в оздобленні використані набагато дорожчі матеріали — карбон та шкіра із зеленими вставками. Також встановлені спортивні крісла з каркасом із вуглеволокна.
Під капотом встановлений 2,9-літровий твін-турбо V6 від Alfa Romeo Giulia GTAm. Цей двигун, створений Ferrari, розвиває 540 к. с. та працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП.
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