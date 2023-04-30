Renault зніме з виробництва флагманський кросовер — Finance.ua
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Renault зніме з виробництва флагманський кросовер

Технології&Авто
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Renault зніме з виробництва флагманський кросовер
Renault зніме з виробництва флагманський кросовер
Кросовер Renault Koleos буде знятий з виробництва і його нове покоління не планується. Останні автомобілі зійдуть з конвеєра в південнокорейському Пусані 2024 року.
Про це стало відомо журналістам сайту L’Argus.
У Європі продажі Renault Koleos вже починають згортати. Останні машини для європейського ринку буде зібрано до кінця квітня, а розпродати їх планують до листопада.
Дещо довше протримається у виробництві версія для азіатського ринку, яку продають під назвою Renault QM6. Її припинять випускати наступного року, щоб звільнити виробничі потужності для нового кросовера Geely — його складання налагодять у межах нової програми співпраці з Renault.
Новий Renault Koleos третього покоління не планується — наступниками кросовера стануть одразу дві моделі. Перша — презентований нещодавно семимісний кросовер Renault Espace, який можна порівняти з Koleos за розмірами.
Друга модель ще не представлена. Відомо, що це буде стильний купе-кросовер на базі Renault Austral, який дебютує на початку 2024 року.
Нагадаємо, що кросовер Renault Koleos представили у 2007 році. Друге покоління моделі випускають із 2016 року.
За матеріалами:
Фокус
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