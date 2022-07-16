Renault випустить доступний електрокар на основі культової моделі (фото) — Finance.ua

Renault випустить доступний електрокар на основі культової моделі (фото) Вчора 22:15 — Технології&Авто

У Мережі опублікували перші рендерні зображення нового електрокара Renault 4, розробленого на честь однойменного наймасовішого французького автомобіля.

Новий Renault 4 має стати електричною реінкарнацією оригінальної моделі, яка випускалася 33 роки та продавалася більш ніж у ста країнах.

Французький автовиробник планує повторити успіх свого компактного міського авто, зробивши електрокар максимально доступним для користувачів.

Рендерні зображення нового Renault 4 засновані на торішньому концепті AIR4, який компанія представила на честь 60-річчя своєї наймасовішої моделі.

Автори цього дизайну припускають, що автомобіль збереже класичні форми і найвідоміший базовий червоний колір.

При цьому електрокар отримає футуристичні елементи кузова, світлодіодну оптику і новий фірмовий логотип французького бренду.

Раніше в Renault представили ще один концептуальний електрокар Renault 5 Prototype, який також заснований на культовій моделі R5, що випускалася з 1972-го по 1996-й. Саме це авто регулярно опинялося на п’єдесталах Чемпіонату світу з ралі наприкінці 1970-х.

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