Renault співпрацюватиме з китайцями, щоб зменшити вартість електричного автомобіля Twingo — Finance.ua
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Renault співпрацюватиме з китайцями, щоб зменшити вартість електричного автомобіля Twingo

Фондовий ринок
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Renault співпрацюватиме з китайцями, щоб зменшити вартість електричного автомобіля Twingo
Renault співпрацюватиме з китайцями, щоб зменшити вартість електричного автомобіля Twingo, Фото: Renault
Китайські автовиробники уже кілька років демпінгують ціни на ринку електромобілів. Щоб підтримувати конкуренцію великі європейські та американські компанії змушені робити свої електромобілі дешевшими, жертвуючи прибутками.
Renault, здається, знайшла вихід із цієї проблеми й вирішила об'єднатися з китайцями, щоб створити надзвичайно доступний електричний Twingo.
Фото: Renault
Фото: Renault
Раніше китайські компанії співпрацювали з європейськими, щоб отримати доступ до їхніх технологій, але тепер європейці звертаються за допомогою до китайців, щоб зробити свої автівки дешевшими.
Наприклад, Renault оголосила, що розроблятиме майбутній електричний Twingo у партнерстві з неназваною китайською інженерною компанією, щоб оптимізувати час та витрати на розробку.
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Twingo має коштувати менш як 20 тис. євро, коли він буде запущений протягом наступних кількох років, і досвід китайських компаній у розробці дешевих електромобілів очевидний.
Так, наступного року BYD планує запропонувати свою модель Seagull за ціною менш як 20 000 євро в Європі.
Це партнерство має на меті навчити Renault, як швидше рухатися до розробки електромобілів.
Фото: Renault
Фото: Renault
Це сталося після новин з початку цього місяця про те, що партнерство між Renault і VW щодо спільної розробки доступної версії Twingo зірване.
Після цього VW пішов власним шляхом і самостійно розроблятиме дешевий електромобіль, тоді як Renault звернувся до цього поки що неназваного китайського партнера, хоча тепер каже, що це рішення було прийнято незалежно від ситуації з VW.
Twingo EV вперше було анонсовано минулого року, і, найімовірніше, його збиратимуть у Словенії, де також виготовляють поточний Twingo.
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