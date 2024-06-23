Renault повертає на європейський ринок бензиновий Megane (фото) — Finance.ua

Renault повертає на європейський ринок бензиновий Megane (фото) Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Renault повертає на європейський ринок бензиновий Megane (фото), Фото: Renault

Renault вирішили повернути в Європу бензиновий Megane. Модель пропонують у кузові седан і вона вже доступна для замовлення в Польщі та Чехії під назвою Grande Coupe.

Про це повідомляється на сайті Renault.

Як відомо, Renault Megane з двигунами внутрішнього згоряння припинили продавати в ЄС. Натомість пропонували лише електромобіль Renault Megane E-Tech.

Утім, виробництво седана в Туреччині не припиняли і в окремих країнах його продовжували продавати.

Фото: Renault

Ціна Renault Megane Grande Coupe в Чехії стартує з 469 тис. крон ($20 300), а у Польщі — з 87 900 злотих ($21 670). Модель не зазнала жодних змін.

Автомобіль пропонують лише з 1,3-літровим 140-сильним турбомотором. Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Базовий Renault Megane Evolution отримав двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, 7-дюймовий тач-скрін, а також адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю смуги руху та втоми водія.

Фото: Renault

Дорожчий варіант Techno додає світлодіодні фари, а серед опцій для седана є панорамний дах та 18-дюймові диски.

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