Renault повертає на європейський ринок бензиновий Megane (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Renault повертає на європейський ринок бензиновий Megane (фото)

Технології&Авто
27
Renault повертає на європейський ринок бензиновий Megane (фото)
Renault повертає на європейський ринок бензиновий Megane (фото), Фото: Renault
Renault вирішили повернути в Європу бензиновий Megane. Модель пропонують у кузові седан і вона вже доступна для замовлення в Польщі та Чехії під назвою Grande Coupe.
Про це повідомляється на сайті Renault.
Як відомо, Renault Megane з двигунами внутрішнього згоряння припинили продавати в ЄС. Натомість пропонували лише електромобіль Renault Megane E-Tech.
Утім, виробництво седана в Туреччині не припиняли і в окремих країнах його продовжували продавати.
Фото: Renault
Фото: Renault
Ціна Renault Megane Grande Coupe в Чехії стартує з 469 тис. крон ($20 300), а у Польщі — з 87 900 злотих ($21 670). Модель не зазнала жодних змін.
Автомобіль пропонують лише з 1,3-літровим 140-сильним турбомотором. Можна обрати 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.
Базовий Renault Megane Evolution отримав двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, 7-дюймовий тач-скрін, а також адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю смуги руху та втоми водія.
Фото: Renault
Фото: Renault
Дорожчий варіант Techno додає світлодіодні фари, а серед опцій для седана є панорамний дах та 18-дюймові диски.
До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Купити онлайн карту Assistance

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.