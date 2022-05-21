Renault показав електричний Scénic Vision, який вважає справжнім автомобілем майбутнього (фото) — Finance.ua

Renault показав електричний Scénic Vision, який вважає справжнім автомобілем майбутнього (фото)

Renault показав електричний Scénic Vision, який вважає справжнім автомобілем майбутнього (фото)

Cвітова прем’єра нового концепт-кару Scénic Vision відбулася на саміті ChangeNOW в Парижі 19 травня 2022 року. Він — відображення наміру зробити автомобіль вуглецево-нейтральним протягом всього строку експлуатації.

Renault стверджує, що з новим концептом пише нову главу своєї історії. Зовні він має обриси майбутнього повністю електричного сімейного автомобіля марки Renault. А всередині він запрошує до подорожі в майбутнє, де технології й інновації працюватимуть на благо стабільнішого і екологічно безпечнішого світу.

«Це перший концепт-кар, який якнайповніше втілює нову екологічно-соціально-управлінську стратегію Renault та три її головні принципи: екологічність, безпека, інклюзивність.Ми назвали його Scénic Vision: Scénic, як наше знамените „авто для життя“, і Vision, тому що він відповідає новим очікуванням людей,» — говорить Лука де Мео, виконавчий директор Групи і бренду Renault.

Еко-конструкція: перероблені матеріали складають понад 70%, а ті, що можна переробляти — 95%.

Гібридний електро-водневий силовий агрегат потребує менше часу на підзарядку і зменшує вуглецевий вплив на довкілля, в тому числі від акумулятора.

Виробництво і експлуатація Renault Scénic Vision мають нульовий рівень викидів в атмосферу, а вуглецевий вплив на довкілля на 75% менший за вплив від виробництва і експлуатації звичайного акумуляторного електромобіля.

Технології підвищують безпеку водія і пасажирів й зменшують кількість аварій на 70%.

Конструкція цього концепт-кару також відображає бажання його творців створити унікальне, доступне і зручне для всіх авто.

Дизайн

Концепт-кар Scénic Vision є справжнім втіленням «Нової хвилі» Renault, результатом ретельної дизайнерської роботи та сміливих естетичних рішень. Зовнішні форми задають стиль нової сімейної моделі, що з’явиться на ринку у 2024 р. Дизайн інтер’єру є далекоглядною розвідкою майбутніх інтер’єрів Renault.

Гібридний електро-водневий силовий агрегат є яскравим відображенням прагнення Renault знаходити рішення для всіх видів експлуатації і частиною бачення перспектив після 2030 р. Цей дизайн відкриває шлях у майбутнє, в якому автомобілі і люди діють разом задля спільних цінностей.

Еко-конструкція

Автомобіль на 70% складається з перероблених матеріалів; 95% матеріалів, включно з акумулятором, можна переробляти.

Підлога виробляється з перероблених і спресованих пластикових відходів (пляшки, труби тощо). 30% пластику в автомобілі — органічного походження. Фурнітура вироблена з переробленого вуглецю, що використовувався в авіації.



Замкнуті цикли працюють із такими стратегічними матеріалами, як платина, мідь, алюміній, сталь, а також мінералами, що використовуються в акумуляторах.



Покришки виробляє компанія, що є членом GNSPR — Глобальної платформи екологічного виробництва і використання гуми, і відповідально ставиться до довкілля і прав людини.



Замість натуральної шкіри використовується поліестер з низьким вмістом вуглецю, на 100% вироблений з вторинної сировини.

Паливний бак зроблено з карбонового волокна, що виробляється з макулатури.



Технічні параметри Renault Scénic Vision

Габарити (д/ш/в), мм 4 490 / 1 900 / 1 590 Колісна база, мм 2 835 Покришки 235/45 R21 Силовий агрегат Електрично-водневий гібрид, двигун — синхронний 160 кВт з електричним збудженням Паливний бак 16 кВт Акумулятор 40 кВт/год Вага 1 700 кг

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