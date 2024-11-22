Renault готує дешевий електрокар — Finance.ua

Renault готує дешевий електрокар Сьогодні 06:10 — Фондовий ринок

Renault готує дешевий електрокар

Новий Renault Twingo E-Tech вже встиг порадувати вартістю, що не перевищить 20 000 євро, ще до офіційної презентації серійної версії. Ця модель має всі шанси стати справжнім хітом.

Renault планує випустити четверте покоління Twingo у 2026 році. Наразі виробник представив концепт, дизайн якого майже без змін буде використаний у серійній версії. Своє бачення майбутньої моделі продемонстрував дизайнер avarvarii.

Доступну ціну разом із продуманою конструкцією забезпечать завдяки спільному використанню компонентів із більш дорогою моделлю Renault 5. Технічна схожість між цими автомобілями становитиме близько 70%.

Раніше Volkswagen і Renault обговорювали можливість співпраці для створення бюджетних автомобілів, зокрема четвертого покоління Renault Twingo. Однак ці переговори офіційно завершилися. У Renault назвали це упущеною можливістю, але підкреслили, що готові до партнерства з іншими виробниками.

Згодом для співпраці був обраний китайський автовиробник, з яким створять окремий бренд під назвою Ampere. Французька сторона відповідатиме за розробку дизайну та концепції, тоді як технічна частина проєкту буде реалізована в Китаї. Виробництво планують розмістити у Словенії, на заводі з потужністю 150 000 автомобілів на рік, де наразі випускають Renault Clio.

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Ampercar За матеріалами:

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