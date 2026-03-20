ПАРТНЕРСЬКА Renance. io запускає платформу — екокурорт «Satoshi's Paradise», відкритий для інвестицій у токенах

16 березня 2026 року — Renance. io, новаторська платформа для інвестицій у нерухомість, тепер повністю функціонує, пропонуючи інвесторам інноваційний спосіб отримати доступ до можливостей придбання преміальної нерухомості у Південно-Східній Азії. Перший флагманський проєкт платформи, Satoshi’s Paradise, розкішний еко-курорт, розташований на острові Ко Ронг у Камбоджі, офіційно запущений і доступний як для часткової, так і для повної власності через токенізовані інвестиції.

Туристична галузь Камбоджі продовжує набирати обертів: у 2025 році було зареєстровано 6,7 мільйона іноземних відвідувачів, що на 22% більше, ніж у попередньому році, і принесла майже 3,6 мільярда доларів США доходу від туризму. Зростання продовжилося і в 2026 році: лише в першому кварталі було зафіксовано понад 2 мільйони. Зростаючий глобальний попит на подорожі, покращення регіонального транспортного сполучення та значні інфраструктурні розробки — включаючи майбутній міжнародний аеропорт Течо, нові швидкісні автомагістралі та розширені портові споруди — відкривають нові напрямки по всій країні для інвестицій у сталий туризм та готельний бізнес.

Водночас глобальні тенденції у сфері подорожей змінюються. Сучасні мандрівники дедалі частіше віддають перевагу зануренню у природу та враженням, пов’язаним із нею, замість традиційного проживання в готелях. Еко курорти, що поєднують розкішне проживання з дбайливим ставленням до довкілля та автентичною місцевою культурою, стають одним із найперспективніших сегментів готельного сектору Камбоджі. Такі напрямки, як острів Ко Ронг, відомий своїми незайманими пляжами, тропічними лісами та жвавими прибережними громадами, ідеально підходять для цього нового покоління сталого туризму.

Satoshi’s Paradise втілює цю візію. Еко-курорт налічує 51 ретельно спроєктовану еко-розкішну віллу, багато з яких обладнані приватними басейнами та басейнами-інфініті, а також мають прямий вихід на пляж. Ретельно інтегрований у природний ландшафт острова, комплекс зберігає навколишні мангрові екосистеми та незаймані пляжі, створюючи курортне середовище, що поєднує розкіш із сталістю.

Гості зможуть насолодитися незабутніми враженнями, такими як сплав на каяках по спокійних водних шляхах, вивчення сусідніх рибальських селищ та заняття йогою під пишним пологом джунглів — це забезпечує автентичні, екологічно свідомі враження від подорожей, яких все більше вимагають сучасні мандрівники.

Проєкт також представляє привабливу інвестиційну можливість. За допомогою платформи Renance інвестори можуть взяти участь у проєкті Satoshi’s Paradise з прогнозованою орендною прибутковістю 10% на рік, що виплачується щомісяця, а також прогнозованим зростанням капіталу приблизно на 7%, оскільки розвиток туризму та інфраструктури продовжує зміцнювати ринок прибережної нерухомості Камбоджі.

Renance. io використовує технологію блокчейн та токенізацію, щоб зробити інвестиції в преміальну нерухомість більш доступними та прозорими. Цифрові токени представляють часткову власність на нерухомість, що дозволяє інвесторам брати участь у проекті, вклавши всього 100 доларів, отримуючи при цьому доступ до потенційного доходу від оренди та довгострокового зростання вартості активів. Технологія блокчейн забезпечує безпечні, прозорі та ефективні транзакції, допомагаючи усунути традиційні бар’єри, такі як високі витрати на вхід та юридичні складнощі при транскордонних операціях.

«Renance — це більше, ніж платформа для інвестицій у нерухомість», — сказав Джавіс Анг, засновник і генеральний директор Renance.io. «Ми — технологічно орієнтований і турботливий партнер у світі інвестицій. Наша місія — спростити складне, зробивши преміальну нерухомість доступною та керованою всього за кілька кліків. Ми не просто пропонуємо токени — ми переосмислюємо значення інвестицій у нерухомість, з’єднуючи інвесторів із високоякісними, стійкими проєктами, такими як Satoshi’s Paradise, забезпечуючи при цьому як фінансову віддачу, так і значущі враження».

Інвестори, зацікавлені в ознайомленні з Satoshi's Paradise та зростаючим портфелем ретельно відібраних можливостей у сфері нерухомості в Південно-Східній Азії від Renance, можуть відвідати сайт renance. io, щоб дізнатися більше та розпочати інвестування.

Про Renance. io

Renance. io — це платформа для інвестицій у нерухомість нового покоління, яка поєднує технологію блокчейн, часткову власність та проекти, орієнтовані на сталий розвиток. Роблячи преміальну нерухомість доступною для глобальної бази інвесторів, Renance. io переосмислює майбутнє інвестицій у нерухомість.

