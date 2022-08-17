Релокація бізнесу: скільки підприємств уже поновили роботу — Finance.ua
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Релокація бізнесу: скільки підприємств уже поновили роботу

Казна та Політика
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З початку дії програми релокації в Україні переміщено 710 підприємств, 500 з них уже поновили роботу.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра економіки Олександр Грибан.
«На сьогодні у нас зареєстровано 1796 заявок від підприємств. Вже було переміщено 710 підприємств, і з них 500 уже поновили свою роботу і успішно працюють», — сказав заступник міністра.
Зазначається, що більшість підприємств релоковані до західних областей.
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При цьому найбільше було переміщено
  • до Львівської області (29% заявок),
  • Закарпатської області (18%)
  • та Чернівецької області (12%).
За словами Грибана, 576 підприємств відмовились від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.
Він додав, що наразі Мінекономіки шукає локацію або спосіб транспортування для 515 підприємств.
За матеріалами:
Укрінформ
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