Рекордна кількість українців отримали дозвіл на проживання у Польщі — Finance.ua

Рекордна кількість українців отримали дозвіл на проживання у Польщі Сьогодні 20:00

У Польщі порахували, скільки українців перебувають у країні із дозволом на проживання у зв’язку з роботою і війною.

Скільки наших громадян мають статус тимчасового захисту в цій країні, повідомляє portalsamorzadowy.pl

Найбільшу групу іноземців, які мають дозвіл на проживання у Польщі, складають українці — це 1 млн 360 тисяч людей. Загалом право на тривале перебування у цій країні мають 1,66 млн іноземців.

За словами речника Управління у справах іноземців Якуба Дудзяка, підставою для перебування більшості іноземців є тимчасовий захист відповідно до рішення Ради ЄС у зв’язку із масового напливом біженців із України.

«Наразі це 954 тисяч осіб, у тому числі — 950 тисяч громадян України», — повідомив він.

У минулому році дозвіл на проживання у Польщі отримали усього 190 тисяч українців.

Із початком війни право на проживання в цій країні отримали громадяни України та іноземці із посвідкою на проживання в Україні, хто прибув із з 24 лютого 2022 року. Для цього достатньо оформити номер PESEL. 90% людей, які зареєструвалися в Польщі на цій підставі — жінки та діти.

За даними Агентства ООН у справах біженців, з початку війни у Польщі статус тимчасового захисту отримали 1 млн 529 тисяч людей із України. А кордони цієї країни перетнули на в’їзд 8 млн 189 тисяч людей, на виїзд в Україну — понад 6 млн людей.

Громадян яких іще країн у Польщі найбільше

За інформацією Управління у справах іноземців, дійсний дозвіл на тимчасове проживання також мають 487 тисяч іноземців. Найбільше серед них громадян таких країн:

білорусі — 66,2 тис. осіб;

росії — 18,3 тис. осіб;

Німеччини — 18 тисяч людей;

Індії — 13,8 тисяч;

В’єтнаму — 12,5 тисяч.

«Найпоширеніша мета перебування цих людей — бажання працювати. Дозвіл на постійне проживання та дозвіл на довгострокове проживання в ЄС мають 127 тисяч іноземців», — відзначив чиновник.

Також у відомстві відзначили, що іноземці обирають селитися в регіонах з великими міськими агломераціями. Це Мазовецьке, Малопольське, Великопольське та Нижньосілезьке воєводства.

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