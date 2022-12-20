Рекордна кількість українців отримали дозвіл на проживання у Польщі — Finance.ua
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Рекордна кількість українців отримали дозвіл на проживання у Польщі

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У Польщі порахували, скільки українців перебувають у країні із дозволом на проживання у зв’язку з роботою і війною.
Скільки наших громадян мають статус тимчасового захисту в цій країні, повідомляє portalsamorzadowy.pl.
Найбільшу групу іноземців, які мають дозвіл на проживання у Польщі, складають українці — це 1 млн 360 тисяч людей. Загалом право на тривале перебування у цій країні мають 1,66 млн іноземців.
За словами речника Управління у справах іноземців Якуба Дудзяка, підставою для перебування більшості іноземців є тимчасовий захист відповідно до рішення Ради ЄС у зв’язку із масового напливом біженців із України.
«Наразі це 954 тисяч осіб, у тому числі — 950 тисяч громадян України», — повідомив він.
У минулому році дозвіл на проживання у Польщі отримали усього 190 тисяч українців.
Із початком війни право на проживання в цій країні отримали громадяни України та іноземці із посвідкою на проживання в Україні, хто прибув із з 24 лютого 2022 року. Для цього достатньо оформити номер PESEL. 90% людей, які зареєструвалися в Польщі на цій підставі — жінки та діти.
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За даними Агентства ООН у справах біженців, з початку війни у Польщі статус тимчасового захисту отримали 1 млн 529 тисяч людей із України. А кордони цієї країни перетнули на в’їзд 8 млн 189 тисяч людей, на виїзд в Україну — понад 6 млн людей.

Громадян яких іще країн у Польщі найбільше

За інформацією Управління у справах іноземців, дійсний дозвіл на тимчасове проживання також мають 487 тисяч іноземців. Найбільше серед них громадян таких країн:
  • білорусі — 66,2 тис. осіб;
  • росії — 18,3 тис. осіб;
  • Німеччини — 18 тисяч людей;
  • Індії — 13,8 тисяч;
  • В’єтнаму — 12,5 тисяч.
«Найпоширеніша мета перебування цих людей — бажання працювати. Дозвіл на постійне проживання та дозвіл на довгострокове проживання в ЄС мають 127 тисяч іноземців», — відзначив чиновник.
Також у відомстві відзначили, що іноземці обирають селитися в регіонах з великими міськими агломераціями. Це Мазовецьке, Малопольське, Великопольське та Нижньосілезьке воєводства.
За матеріалами:
РБК-Україна
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