Рекордна інфляція в США знову вдарила по крипторинку — Finance.ua
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Рекордна інфляція в США знову вдарила по крипторинку

Фінтех і Картки
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Рекордна інфляція в США знову вдарила по крипторинку
Рекордна інфляція в США знову вдарила по крипторинку
Показники індексу споживчих цін (ICP) та споживчих послуг за червень перевершили прогнози експертів. Вони зросли до 9,1% — найвищого показника за 40 років. При тому, що аналітики чекали на 8,8%.
Основними драйверами гіперінфляції стали зростання цін на бензин, продукти та нерухомість.
До речі, ось показники індексу інфляції по країнах.
Рекордна інфляція в США знову вдарила по крипторинку
Підсумком таких новин стало сильне падіння крипто-сектору. Bitcoin на час написання новини торгується на рівні $19 475,37 (падіння 3,14%). Ethereum подешевшав на 5,42% і продається по $1047,09. В інших альткойнах також спостерігалося зниження.
А ось у американської валюти все добре: індекс долара США зріс до 108 191, це найвищий рівень із жовтня 2002 року.

Що далі?

Ринок очікує, що у відповідь на інфляцію центробанк підніме ставку за федеральними фондами ще на 75 базисних пунктів. Рішення вони оголосять на засіданні 27 липня. Деякі учасники навіть прогнозують зростання ставки на 1%.
Підвищення ставки посилює позиції долара. Тому надалі на нас чекають наступні максимуми USD — як у котируваннях у парі з іншими валютами та криптовалютами, так і за індексом DXY.
Слід врахувати, наскільки руйнівними були показники інфляції (вище за прогноз) у червні. Через кілька днів після її оголошення S&P500 впав на 9,5%, а BTC — на 38%. Чи побачимо ми подібне зниження цього разу? Час покаже, але в будь-якому випадку на нас чекають цікаві часи.
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