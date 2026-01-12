0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рекорд за орендною платою за землю у 2025 році: яке місто в лідерах

Казна та Політика
35
Рекорд за орендною платою за землю у 2025 році: яке місто в лідерах
Рекорд за орендною платою за землю у 2025 році: яке місто в лідерах
Львів у 2025 році отримав рекордні надходження від оренди землі.
Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, пише tvoemisto.tv.
До бюджету міста надійшло 821 млн грн — на 200 млн більше від запланованих на початку року.
До цієї суми додаються надходження від земельних сервітутів та відшкодувань за фактичне землекористування — ще 878 млн грн.
«Це своєрідний рекорд, і дуже тішить, бо зрозуміло, що це ті кошти, які підуть і на підтримку ЗСУ зокрема», — сказав він.
Рекорд за орендною платою за землю у 2025 році: яке місто в лідерах
За його словами, такі результати стали можливими завдяки системній роботі кількох структур.
«За будь-якими цифрами стоять люди. Скоординовані зусилля управління земельних ресурсів, спеціально створеного управління держконтролю за використанням і охороною земель, фахова діяльність правового відділу — це все мало одну мету», — пояснив Зубач.
У 2025 році проводилися земельні аукціони через прозору електронну систему, запроваджено нову грошову оцінку ділянок, здійснювався контроль за їх використанням, а юристи департаменту вели судово-претензійну роботу.
За роками надходження від оренди землі у Львові виглядають так:
  • 2022 рік — понад 418 млн грн.
  • 2023 рік — майже 538 млн грн.
  • 2024 рік — майже 632 млн грн.
  • 2025 рік — 821,2 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems