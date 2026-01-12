Рекорд за орендною платою за землю у 2025 році: яке місто в лідерах
Львів у 2025 році отримав рекордні надходження від оренди землі.
Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, пише tvoemisto.tv.
До бюджету міста надійшло 821 млн грн — на 200 млн більше від запланованих на початку року.
До цієї суми додаються надходження від земельних сервітутів та відшкодувань за фактичне землекористування — ще 878 млн грн.
«Це своєрідний рекорд, і дуже тішить, бо зрозуміло, що це ті кошти, які підуть і на підтримку ЗСУ зокрема», — сказав він.
За його словами, такі результати стали можливими завдяки системній роботі кількох структур.
«За будь-якими цифрами стоять люди. Скоординовані зусилля управління земельних ресурсів, спеціально створеного управління держконтролю за використанням і охороною земель, фахова діяльність правового відділу — це все мало одну мету», — пояснив Зубач.
У 2025 році проводилися земельні аукціони через прозору електронну систему, запроваджено нову грошову оцінку ділянок, здійснювався контроль за їх використанням, а юристи департаменту вели судово-претензійну роботу.
За роками надходження від оренди землі у Львові виглядають так:
- 2022 рік — понад 418 млн грн.
- 2023 рік — майже 538 млн грн.
- 2024 рік — майже 632 млн грн.
- 2025 рік — 821,2 млн грн.
