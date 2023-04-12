Рекорд: кросівки Майкла Джордана продано за 2,2 млн доларів — Finance.ua
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Рекорд: кросівки Майкла Джордана продано за 2,2 млн доларів

Фондовий ринок
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Рекорд: кросівки Майкла Джордана продано за 2,2 млн доларів
Рекорд: кросівки Майкла Джордана продано за 2,2 млн доларів
Аукціонний будинок Sotheby’s напередодні торгів оцінював кросівки з автографом самого Джордана в 2-4 млн доларів, пише delfi.lt.
Футболку, в якій він грав у фіналі НБА у 1998 році, у 2022 році було продано за 10,1 млн доларів. На аукціонах пам’ятних речей спортивного одягу речі, що належали Джордану, стабільно продаються за нечувані суми.
«Сьогоднішній рекордний результат ще раз доводить, що попит на спортивні пам’ятні речі Майкла Джордана продовжує перевершувати всі очікування», — сказав Брам Вахтер, голова відділу повсякденного одягу та сучасних колекцій Sotheby’s.
Попередній рекорд для взуття Джордана — 1,47 млн доларів за пару його Nike Air Ships, виставлену на аукціон у 2021 році.
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За матеріалами:
Finance.ua
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